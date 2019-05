Giro d'Italia alle battute finali, ultime speranze per Vincenzo Nibali di attaccare la maglia rosa detenuta da Richard Carapaz. Tra oggi e domani, il corridore siciliano deve giocare tutte le sue carte, ma onestamente la tappa odierna non sembra candidata a stravolgere la classifica generale. Nibali deve recuperare 1'54" dal leader ed è ipotizzabile che tenti il tutto per tutto domani, nel tappone del Manghen (Cima Coppi dell'edizione 2019). Oggi la carovana percorrerà i 151 km che separano Treviso da San Martino di Castrozza, tre Gpm con arrivo in salita. Frazione piuttosto tortuosa, ma con ascese più che pedalabili.

Il percorso

La tappa di ieri ha rappresentato una sorta di pausa per quello che riguarda la lotta per la classifica generale, oggi al contrario potrebbe servire da 'riscaldamento' per quella che sarà la citata tappa di domani assolutamente decisiva. Partenza e subito un continuo sali e scendi fino a Tovena. Da qui parte l'attacco all'ascesa di 6,3 km di San Boldo con pendenze al 6,8 %. Poi la discesa ed un tratto a valle abbastanza lungo con due traguardi volanti piazzati a Lentai e Fonzaso.

Vincenzo Nibali, ultime chances per strappare la maglia rosa a Richard Carapaz

Non preoccupa certamente la successiva salita, quella di Lamon di 4^ categoria che fa da preludio alla parte conclusiva della tappa. C'è una discesa e poi si inizia a salire in direzione San Martino di Castrozza. Gli ultimi 30 km sono effettivamente tutti in salita, ma la parte più impegnativa è a meno di 15 dall'arrivo (13 per esattezza) con una pendenza media del 5,6 e punte massime al dieci per cento. Gli ultimi 6 km sono a meno del sette per cento.

Ipotizzabile una fuga iniziale

Ci attendiamo una fuga iniziale in cui corridori non interessati alla generale come Brambilla, Capecchi, De Gendt o Villella possono tentare l'azione alla luce di pendenze tutt'altro che proibitive. L'ultimo tratto è impegnativo, anche se non impossibile. Difficile che si possa pensare di guadagnare secondi preziosi nei confronti di Carapaz, a meno di una 'cotta' del corridore ecuadoriano che ci sembra invero poco ipotizzabile, alla luce della condizione di forma mostrata finora al Giro.

Ci riferiamo ovviamente ad un eventuale tentativo di Nibali, ma lo abbiamo visto in difficoltà ad Anterselva e questo non è stato un buon segnale. Probabile che lo Squalo rimandi a domani i suoi propositi bellicosi.

Diretta tv e streaming

La partenza della tappa è fissata alle ore 13 circa da Treviso, l'arrivo a San Martino di Castrozza intorno alle 17-17.30. Rai Sport seguirà in diretta le fasi iniziali per poi passare su Rai Due dalle 14.30. Diretta anche su Eurosport 1 dalle 13.

Per chi predilige lo streaming, ci sono ovviamente le opzioni Ray Play ed Eurosport Player.