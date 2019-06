Serata di grande boxe quella in programma venerdì 28 giugno all'Allianz Cloud di Milano (ex Palalido), La riunione, organizzata da Opi82 e Matchroom Boxing Italy, è imperniata sulla sfida tutta italiana tra Daniele Scardina e Alessandro Goddi, valida per il titolo Internazionale Ibf dei pesi supermedi. Non meno importante la sfida che vedrà impegnato il belga di origini italiane Francesco Patera, che difenderà il suo titolo europeo dei pesi leggeri dall'assalto di Paul Hyland Jr.

Pubblicità

Pubblicità

Daniele Scardina protagonista a Milano in cerca di conferme

Ad avere gli occhi addosso più di ogni altro pugile impegnato sul ring milanese è Daniele Scardina. Il 27enne nativo di Rozzano (Milano) è uno dei pugili più promettenti del pugilato italiano. Fino ad ora ha disputato 16 incontri ottenendo altrettanti successi, di cui 14 prima del limite. "King Toretto" si allena spesso a Miami, dove ha l'opportunità di allenarsi con grandi campioni della boxe mondiale.

Pubblicità

Ha spesso combattuto negli Stati Uniti, ma il suo successo più importante l'ha ottenuto pochi mesi fa a Milano.

Scardina ha infatti conquistato l'Internazionale IBF dopo un netto successo ai punti su Henri Kekalainen sul ring del Superstudio. La sua prima difesa lo vede opposto ad Alessandro Goddi, 31anni, ex campione d'Italia e due volte sfidante europeo nei medi. Il pugile sardo ha uno score di 35 vittorie, 4 sconfitte ed un pari. Un avversario esperto per il campione in carica Scardina, chiamato ad un derby infuocato in vista di traguardi ancora più ambiziosi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Sport Invernali

Non solo Scardina vs Goddi: Francesco Patera difende l'europeo

Oltre al main event suscita grande interesse la sfida europea tra Francesco Patera e Paul Hyland Jr. Il 26enne Patera, nato da genitori italiani, difende la corona dei leggeri per la seconda volta, dopo averla conquistata lo scorso ottobre. L'italo-belga, 21 vittorie e 3 sconfitte, punta ad una sfida mondiale e il match di Milano rappresenta per lui un considerevole trampolino di lancio.

Saranno diversi i match in programma, con numerosi pugili italiani di prospettiva. Su ring saliranno anche i prospect Dario Morello, Luca Capuano, Ivan Zucco e Maxim Prodan. A nobilitare la serata la presenza dell'ex campione mondiale WBA dei pesi gallo Jamie McDonnell, impegnato in un match sulle 6 riprese contro Cristian Narvaez.

Dove vedere il match

Anche in questa occasione, come in ogni riunione organizzata da OPI82 e Matchroom Boxing, sarà Dazn a trasmettere l'evento in diretta streaming.

Pubblicità

Il collegamento inizierà intorno alle ore 19:30, quando verranno trasmessi i match del sottoclou per poi giungere agli eventi più importanti: Patera vs Hyland e Scardina vs Goddi. Dazn è visibile in streaming su pc, tablet, smartphone e smart TV.