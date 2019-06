In queste ore sta letteralmente decollando il Calciomercato dell'Inter. Secondo le ultimissime indiscrezioni pare che Edin Dzeko sia davvero ad un passo dal vestire nerazzurro. L'attaccante, secondo le voci, sarebbe una richiesta del nuovo tecnico Antonio Conte. Oltre all'arrivo del bosniaco, in uscita invece si registrerebbe la possibilità concreta di cedere, seppure in prestito con diritto di riscatto, Joao Mario. Altre trattative in fase avanzata sarebbero quella che porta a Barella del Cagliari e a Agoumé del Sochaux.

Inter, si potrebbe chiudere per Dzeko

Secondo le indiscrezioni, l'Inter starebbe praticamente per chiudere per Edin Dzeko. Il giocatore è apprezzatissimo da Conte e la dirigenza starebbe cercando in tutti i modi di portarlo a Milano. Sempre secondo i rumors, le richieste della Roma sarebbero state altissime nei scorsi giorni., intorno ai 25 milioni di euro. Stando alle ultime ricostruzioni, data forse anche la volontà del giocatore, che avrebbe scelto proprio l'Inter come destinazione, il prezzo del suo cartellino sarebbe sceso sino ai 10 milioni di euro, più un giovane della rosa nerazzurra.

Il classe 2001 Vergani potrebbe aver convinto i giallorossi a mollare la presa sul bosniaco, visto che con l'inserimento del suo nome le pretese giallorosse si sarebbero ammorbidite.

Joao Mario, si presenta il Monaco

Giusto il prezzo di bilancio. E' questo il titolo che si potrebbe dare all'eventuale trattativa fra Monaco ed Inter. Sembrerebbe infatti che i nerazzurri abbiano proprio necessità di piazzare il colpo Joao Mario in uscita. Per il cartellino del portoghese le pretese non sarebbero infatti assurde e, nonostante sia arrivato per una cifra che superava i 40 milioni di euro, adesso si potrebbe chiudere l'affare per tre milioni più 15, qualora i francesi decidessero di riscattarlo.

Guarda caso la cifra minima che eviterebbe ai nerazzurri di effettuare minusvalenze. Insomma, non proprio una bella avventura quella di Mario con la maglia nerazzurra addosso.

Barella e Agoumé altri possibili obiettivi nerazzurri

Oltre a Dzeko i nerazzurri vorrebbero mettere le mani anche sul talentuoso centrocampista del Cagliari Barella. La trattativa partirebbe in salita, visto che i sardi secondo i rumors avrebbero chiesto 50 milioni e l'Inter non parrebbe essere disposta a trattare a tali cifre.

Con l'europeo Under 21 alle spalle, però, il giocatore potrebbe manifestare apertamente l'idea di cambiare aria e le pretese dei rossoblu potrebbero cambiare. I nerazzurri avrebbero anche fatto sapere che non intenderanno partecipare ad aste. In questo scenario potrebbe essere la volontà del giocatore l'ago della bilancia e l'Inter di Conte sembrerebbe molto appetibile. Discorso diverso invece per il giovanissimo Agoumé che sembrerebbe ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra.

Il giovane diciassettenne viene spesso paragonato a Poul Pogba ed è capitano della nazionale Under 17 francese.