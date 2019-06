L'Italia si è aggiudicata l'organizzazione delle Olimpiadi del 2026: la location scelta per i Giochi Invernali sarà infatti Milano-Cortina. È stata quindi battuta la candidatura della Svezia, che aveva proposto Stoccolma-Aare.

La vittoria della candidatura italiana è stata annunciata alle ore 18 quando, riporta 'La Gazzetta dello Sport', il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha aperto la busta contenente i risultati della votazione.

Più precisamente, la candidatura di Milano e Cortina ha vinto contro quella del paese del Nord Europa per 47-34.

I Giochi Olimpici tornano così in Italia dopo "soli" 20 anni rispetto all'edizione di Torino 2006.

Il presidente del Consiglio Conte: 'Ha vinto un paese compatto ed unito'

La notizia della vittoria della candidatura di Milano-Cortina è stata salutata molto positivamente da diversi commentatori e politici, tra cui lo stesso attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Andando nei dettagli, Conte ha sostenuto che ha vinto un'Italia decisamente unita e compatta e ha affermato di essere molto orgoglioso per questo importantissimo risultato. Oltre a ciò, Conte ha scritto che con questo evento il Bel Paese potrà offrire all'intero mondo una manifestazione sportiva sicuramente 'memorabile'. Il premier ha detto ciò in un recente post che ha pubblicato sul suo account Twitter.

La gioia a Milano e Cortina e l'importanza della sostenibilità ambientale

La vittoria della candidatura italiana è stata salutata con grande gioia in tutta Italia e, specialmente, a Milano.

Più specificatamente, si è avuta una grande festa nella Piazza Gae Aulenti, proprio dove era stata trasmessa 'in streaming' la stessa giornata dedicata alla decisione del CIO. Inoltre, nella stessa piazza erano presenti importanti ed influenti politici locali come l'assessore Riccardo De Corato di Fratelli D'Italia e Pierfrancesco Majorino del PD. Oltre ad essi, erano presenti anche parlamentari come Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia e Mattia Mor del Partito Democratico.

Nelle stesse ore grande festa, ovviamente, anche a Cortina d'Ampezzo, che ospiterà gran parte delle gare.

Oltre a tutto ciò, bisogna segnalare che l'edizione 2026 dei Giochi Invernali sarà imperniata sulla sempre più discussa tematica della sostenibilità ambientale. Difatti, sarà previsto l'obiettivo del riciclaggio totale dei rifiuti urbani e dalla maggioranza degli imballaggi. Inoltre, vi saranno anche specifici divieti per le confezioni monouso e gli incarti nonché l'uso di pannelli solari allo scopo dell'alimentazione degli impianti che saranno dedicati alla produzione della neve artificiale.

In tal modo, anche nel corso di un'influente manifestazione sportiva non si dimenticherà l'importanza delle tematiche ecologiche.