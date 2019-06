Sarà una semifinale da brividi quella che andrà in scena venerdì 7 giugno a Parigi, quando Roger Federer e Rafa Nadal si sfideranno nel penultimo atto del Roland Garros 2019. I due campionissimi hanno infatti vinto i primi due quarti di finale del tabellone maschile, battendo rispettivamente Stanislas Wawrinka e Kei Nishikori.

Federer vince un derby da applausi, Nadal sul velluto

Per ottenere la sua ottava semifinale all’Open di Francia, l’ex numero 1 del mondo ha dovuto faticare non poco per battere il coriaceo connazionale.

Federer si è imposto in quattro set con il punteggio di 7-6 4-6 7-6 6-4 in 3 ore e quarantadue minuti di gioco. Una sfida combattutissima con un primo set giocato ad alti livelli da entrambi e concluso solo al tie-break a favore di “King Roger”. Nel secondo Wawrinka strappa il servizio al rivale nel terzo game e mantiene il vantaggio fino a chiudere 6-4. Anche il terzo set è equilibratissimo, con Wawrinka che ottiene un nuovo break nel settimo game.

Rafael Nadal vs Roger Federer Roland Garros 2019

Federer riesce però a scuotersi e strappa per la prima volta il servizio all’avversario. È di nuovo il tie-break a sorridere al numero 3 del ranking ATP, che chiude 7-5 e fa suo il terzo set. La battaglia continua nel quarto parziale, con Federer più efficace nei suoi turni di battuta ma che sfrutta male ben 5 palle break. L’equilibrio si spezza definitivamente nel nono game, con Wawrinka che cede il servizio e Federer che poi chiude sul 6-4.

Se il match tra i due svizzeri si è rivelato molto competitivo, nonostante un Wawrinka reduce da cinque set contro Tsitsipas, così non è stato per la sfida tra Nadal e Nishikori.

Lo spagnolo, 11 volte campione al Roland Garros, ha demolito il giapponese in 3 set con l’eloquente punteggio di 6-1 6-1 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Un dominio totale quello dell’iberico, ora atteso alla sfida numero 39 (25 vittorie a 13 per lui fino ad ora) con il suo storico rivale.

I precedenti e dove vedere il match

Nadal e Federer si ritrovano a Parigi a distanza di otto anni dall’ultima volta. Era la finalissima del 2011 ed in quell’occasione fu Nadal a trionfare, conquistando per la sesta volta Slam parigino.

Se i precedenti a Parigi sorridono a Nadal, sono i match più recenti a dare qualche speranza in più a Federer. Lo svizzero ha infatti vinto le ultime 5 sfide disputate contro il rivale, compresa la finale degli Australian Open 2017. L’ultima vittoria di Nadal risale invece al 2014, sempre a Melbourne. Nel suo “fortino” parigino Nadal non ha invece mai perso contro Federer, battuto in ben cinque occasione (4 in finale).

Federer vs Nadal, semifinale del Roland Garros 2019, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale 210 di SKy, a partire dalle 12:45 di venerdì 7 giugno.

È possibile seguire il match anche in diretta streaming su Eurosport Player e SkyGo.