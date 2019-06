Il tempo passa anche per gli eroi dello sport, talvolta se sono immensi è difficile accorgersi di una legge biologica piuttosto scontata. Roger Federer e Rafael Nadal non sono eterni, ma ci piace pensare che lo siano perché tanti appassionati di Tennis in questi anni sono cresciuti con loro e tanti giovani si sono avvicinati a questo sport grazie al 'maestro' svizzero ed al 'rey' spagnolo. La storia infinità vivrà un nuovo capitolo venerdì 7 giugno, per l'ennesima volta in uno Slam.

Federer e Nadal si contenderanno la finale del Roland Garros in un penultimo atto che è stato meritato per entrambi. Rafa finora è stato spietato, la vittoria agli Internazionali d'Italia lo ha rilanciato come il grande favorito di Parigi. Roger era l'incognita, tornava sulla terra dopo due stagioni ed al Roland Garros addirittura dopo quattro anni. Semifinale meritata per il fuoriclasse elvetico che nei quarti ha vinto il derby contro uno straordnario Stan Wawrinka davvero in gran spolvero.

Roger Federer e Rafael Nadal in occasione dell'ultima sfida, al Masters di Shangai del 2017

Quest'ultimo negli ottavi aveva eliminato Stefanos Tsitsipas in un match assolutamente splendido, finora il più bello del torneo. Wawrinka in stato di grazia che è stato battuto e che la dice lunga sulle possibilità di Fededer di tentare di arrivare fino in fondo a Parigi. Due le imprese che King Roger deve centrare, per uno come lui sembra quasi che nulla sia impossibile, eppure si tratta di due montagne da scalare. Battere Nadal a Parigi non gli è mai riuscito, vincere il Roland Garros per la seconda volta dieci anni dopo il primo trionfo è ai confini della realtà.

Roba da alieni, appunto da Federer, ma anche da Rafa Nadal che a Parigi ha sollevato 11 volte il trofeo ed è un primato per il quale ci toccherà vagare nell'universo prima che sia battuto, se mai sarà battuto.

Nadal: 'Sono felice di incontrare ancora Roger'

A margine dell'incontro dei quarti di finale vinto in maniera autorevole contro Kei Nishikori, Rafael Nadal ha parlato ovviamente della nuova, grande sfida contro il rivale di sempre. "Sono davvero felice di giocare ancora con Roger perché per le nostre carriere è un momento speciale.

Vediamo come andrà, me lo aspetto molto aggressivo che venga spesso a rete. Roger sta davvero giocano bene e, dunque, devo essere solido ed avere la giusta posizione in campo, dandomi le chance di prendere la rete".

Federer: 'Se sono tornato qui è per giocare partite come quelle contro Rafa'

Federer è uscito vincitore da una sfida difficilissima contro il suo connazionale in gran forma. Sudatissimo a fine partita, sembra difficile capire se stia piangendo per l'emozione.

Emozionato lo è di certo ed è davvero uno spettacolo meraviglioso che un tennista detentore di tanti record che ha vinto un pò ovunque nel mondo riesca ancora a provare le stesse sensazioni che provava quando, giovanissimo, si affacciava ai primi successi. "Dopo aver visto Stan Wawrinka contro Tsitsipas, averlo battuto mi rende raggiante". Il cronista lo proietta alla sfida con Nadal e lui risponde di essere felice della sua scelta di tornare sulla terra.

"Se sono tornato qui è proprio per giocare partite come quella contro Rafa". Un concetto che ribadirà subito dopo in conferenza stampa, quando qualcuno gli evidenzierà che i favori del pronostico sono tutti per il maiorchino. "Non ci sono giocatori imbattibili", risponderà tranquillamente.

Il bilancio delle sfide a Parigi

Sono cinque le sfide tra Rafa e Roger al Roland Garros ed ha sempre vinto lo spagnolo, quasi a sottolineare che sul rosso il re è lui. La prima volta fu il 3 giugno del 2005, era semifinale come quella di venerdì prossimo, Nadal si impose in quattro set con lo score di 6–3, 4–6, 6–4, 6–3 in 2h47'. Poi le quattro finali, sempre vinte da Rafa: l'11 giugno del 2006 (1–6, 6–1, 6–4, 7–6 in 3h02'), il 10 giugno del 2007 (6–3, 4–6, 6–3, 6–4 in 3h10'), l'8 giugno del 2008 (6–1, 6–3, 6–0 in 1h48') ed il 5 giugno del 2011 (7–5, 7–63, 5–7, 6–1 in 3h40'). Sono 15 complessivamente le sfide disputate sulla terra rossa ed il bilancio è nettamente favorevole a Nadal che ha vinto 13 volte contro 2 del rivale. Le vittorie di Federer sono state ottenute nella finale del Masters di Amburgo del 2007 e nell'ultimo atto del Masters di Madrid due anni dopo.

Il bilancio complessivo

Grazie al suo dominio terraiolo, Nadal è in vantaggio nel computo delle sfide complessive: su 38 match ne ha vinti 23 contro 15 di Roger Federer. Però non riesce a batterlo dal 2014, dalla semifinale degli Australian Open di quella stagione. Le ultime cinque sfide hanno visto uscire a braccia alzate sempre il campione elvetico: nella finale degli Swiss Indoors di Basilea del 2015, nella finale degli Australian Open, nel quarto turno ad Indian Wells, nelle finali dei Miami Open e del Masters di Shagai sempre nel 2017. L'ultima sfida doveva disputarsi ad Indian Wells lo scorso 16 marzo, Federer la vinse senza giocare visto che Nadal fu costretto a dichiarare forfait per problemi fisici.