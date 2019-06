Sarà lo United Center di Chicago (Illinois, USA) ad ospitare nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno l'atteso evento UFC 238. Main event della serata la sfida tra Henry Cejudo e Marlon Moraes, valido per il titolo UFC dei pesi gallo. Un'altra sfida titolata è quella del co-main event, che vedrà la campionessa dei pesi mosca Valentina Shevchenko difendere il suo titolo dall'assalto di Jessica Eye. Nessun titolo in palio ma ugualmente importante il match che segna il ritorno nell'ottagono di Tony Ferguson, chiamato a sfidare Donald "Cowboy" Cerrone.

Pubblicità

Pubblicità

Il main event: un nuovo re nei pesi gallo

Cejudo vs Moraes, main event di UFC 238, assegnerà il titolo di campione dei pesi gallo reso vacante da TJ Dillashaw, L'ex campione ha infatti dovuto cedere il suo titolo dopo essere risultato positivo ad un controllo antidoping, avvenuto dopo il match perso proprio contro Cejudo lo scorso 19 gennaio, match valevole per il titolo dei pesi mosca detenuto da quest'ultimo. Dillashaw ha così subito una squalifica di un anno, che ha costretto UFC a nominare due co-sfidanti per il titolo vacante.

UFC 238 Viewing Party at Point Bar - konocti-vista-casino.com

La netta vittoria ottenuta su Dillashaw, messo ko in 32 secondi. ha fatto guadagnare a Cejudo l'opportunità di conquistare anche il titolo dei gallo, dopo aver detenuto la cintura dei mosca. L'atleta statunitense, medaglia d'oro nella lotta a Pechino 2008, vanta un record di 14 vittorie e 2 sole sconfitte in MMA. Cejudo, 32 anni, è imbattuto da dicembre 2016, quando venne sconfitto da Joseph Benavidez. È invece nell'agosto 2018 che Cejudo ottiene la sua vittoria più importante, battendo Demetrius Johnson e conquistando il suo titolo dei mosca.

Pubblicità

Un titolo che con ogni probabilità abbandonerà in caso di vittoria con Moraes.

Il 31enne brasiliano è invece alla sua prima chance titolata, ottenuta con una serie di prestazioni convincenti. Moraes è infatti reduce da 4 vittorie consecutive e negli ultimi tra match disputati ha ottenuto il riconoscimento di "Performance of The Night", riservato all'atleta che più ha impressionato nella serata. Ora per lui l'occasione della vita, contro un avversario tra i più quotati in UFC.

Il programma di UFC 238 e dove vederlo in streaming

Come detto in precedenza, sono due i titoli in palio ad UFC 238. Oltre a Cejudo vs Moraes, l'ottagono dello United Center vedrà Valentina Shevchenko difendere per la prima volta il suo titolo dei pesi mosca. La 31enne fighter del Kirghizistan, una delle atlete più solide nel roster femminile, ha conquistato il titolo battendo la polacca Joanna Jedrzejczyk ad UFC 231. La Shevchenko troverà Jessica Eye sulla sua strada in un incontro che la vede comunque favorita.

Pubblicità

Grande attesa per il ritorno di Tony Ferguson, cui una serie di problemi personali ha impedito di combattere negli ultimi mesi. "El Cucuy" ha disputato il suo ultimo match ad ottobre, battendo Anthony Pettis in un match da brividi e candidandosi come sfidante numero 1 al titolo dei leggeri detenuto da Khabib Nurmagomedov. Prima però dovrà vedersela con Donald Cerrone, stakanovista dell'ottagono il cui ultimo match risale allo scorso 4 maggio. Una lotta che si preannuncia spettacolare e che potrebbe rubare la scena ai match titolati.

Pubblicità

La main card di UFC 238 prevede altri due match, ovvero la sfida tra Jimmie Rivera e Petr Yan (pesi gallo) e lo scontro tra i massimi Tai Tuivasa e Blagoy Ivanov. L'intera main card sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, a partire dalle 04:00 di domenica 9 giugno (notte tra sabato e domenica).