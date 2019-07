Una nuova vittoria per l'Italia alle Universiadi di Napoli 2019. Il fioretto femminile si aggiudica l'oro nella prova a squadre. Il merito è delle tre giovani atlete azzurre (Erica Cipressa, Camilla Mancini e Martina Sinigalia) che sono riuscite a battere in finale le rivali russe.

Anche gli uomini della scherma non sono da meno. La squadra di spada porta a casa un bronzo, dopo aver sconfitto la Polonia per 45-33. Valerio Cuomo, Federico Vismara e Lorenzo Buzzi sono riusciti a classificarsi al terzo posto, non superando la Corea del Sud in semifinale per 45-38.

Pubblicità

Pubblicità

Il fioretto italiano rosa

A trionfare ancora una volta alle Universiadi di Napoli 2019 è il team rosa del fioretto italiano. Erica Cipressa, Camilla Mancini e Martina Sinigalia sono le tre giovani atlete azzurre ad aver vinto nella prova a squadre, battendo la squadra russa con il punteggio di 45 a 38 e conquistando l'oro.

Erica Cipressa ha dichiarato di essere felice per questa vittoria e soprattutto per il tifo italiano verso la propria squadra.

Pubblicità

Inoltre, la giovane atleta ha ammesso che adesso è arrivato il periodo di vacanze e di riposo. Una volta terminate le ferie, Erica tornerà ad allenarsi per la prossima stagione.

Se le donne si portano a casa una nuova medaglia, anche gli uomini possono esultare. Infatti, la squadra maschile di spada ha vinto la finale per il terzo posto contro la Polonia per 45-33. Valerio Cuomo, Federico Vismara e Lorenzo Buzzi sono riusciti a arrivare alle semifinali, ma non a superare la Corea del Sud, conquistando poi un bronzo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. ESports

Dunque, il bottino italiano complessivo nell'Universiade sale a un totale provvisorio di 26 medaglie. Di queste, ben 16 sono state conquistate da varie atlete azzurre. Una conferma ulteriore per lo sport italiano che attualmente vive un momento importante per le donne. Un periodo di luce iniziato con i Mondiali di calcio femminili in Francia e, si spera, destinato a continuare.

Problemi per gli azzurri nel nuoto

Nel frattempo, il nuoto italiano deve fare i conti con il quarto posto di Ivano Vendrame nei 100 stile libero.

Medaglia "di legno" anche per Matteo Lamberti negli 800 stile: due centesimi di differenza sono bastati per perdere il podio. Sesto posto per Francesca Fangio nei 200 rana femminili.

Le Universiadi di Napoli 2019 continuano con un nuovo appuntamento: da ieri fino al 12 luglio sono in programma le varie regate di vela e 16 equipaggi si sfideranno all'interno dello splendido golfo partenopeo.

Tra una gara e l'altra, intanto, molte squadre provenienti da tutto il mondo hanno deciso di approfittare delle pause per dedicarsi alla scoperta della città.

Pubblicità

Infatti, diverse delegazioni avrebbero approfittato delle bellezze partenopee e non solo, visitando mostre, siti archeologici e paesaggi campani. Un altro riconoscimento tutto italiano.