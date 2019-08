Appena andato in archivio il Tour de France, il Ciclismo non si ferma ma è pronto già a ripartire a ritmi serrati. Il calendario del mese di agosto è ricchissimo di appuntamenti importanti, con ben sei gare di livello World Tour, tra classiche e corse a tappe. L’evento clou è certamente la Vuelta Espana che prende il via il 24 agosto, ma già nel primo weekend del mese sono in programma la Clasica di San Sebastian, il Giro di Polonia e la Prudential Ride London, la corsa nata dall’esperienza olimpica di Londra 2012.

Ciclismo, gli Europei in mezzo ad un programma affollato

Ad agosto il ciclismo non si prende nessuna vacanza, anzi, il calendario è più affollato che mai. Già sabato 3 è in programma la Clasica di San Sebastian, la più importante corsa di un giorno della Spagna. La gara godrà di un vero parterre de roi, con molti dei più grandi protagonisti del recente Tour de France, a partire da Egan Bernal e Julian Alaphilippe per passare ad Alejandro Valverde e Giulio Ciccone.

Nella stessa giornata di sabato scatta anche il Giro di Polonia, gara a tappe senza grandi salite ma dai percorsi molto movimentati e spesso spettacolari. Alla corsa polacca sono attesi grandi velocisti come Fernando Gaviria e Pascal Ackermann, ma anche corridori da corse a tappe come Miguel Angel Lopez, Majka e Sivakov e tanti italiani tra cui Diego Ulissi, Domenico Pozzovivo e Davide Formolo. Sarà anche la corsa di debutto di Jacopo Mosca con la nuova squadra, la Trek Segafredo.

Il lungo weekend di inizio agosto si completa con la Prudential Ride London, la corsa londinese che si svolge sulle strade dell’Olimpiade 2012. E’ una gara favorevole ai velocisti e tra i favoriti spiccano i nomi di Viviani, Bennett, Ewan, Kristoff e Demare.

Il calendario World Tour ha in programma anche un’altra breve corsa a tappe, il BinckBank Tour, una gara che si svolge tra Olanda e Belgio ripercorrendo alcune strade delle grandi classiche di primavera.

Tra i protagonisti sono attesi Groenewegen, Gilbert e Van Avermaet.

In mezzo a questo programma così affollato si inserisce nella prima metà del mese anche l’appuntamento con i Campionati Europei di Alkmaar, in Olanda, fissato dal 7 all’11. I percorsi sono pianeggianti e per la corsa in linea maschile l’Italia punta su Viviani e Trentin.

Inizia la Vuelta Espana

Dopo Europei e BinckBank Tour i corridori da grandi giri tornano in scena per la Vuelta Espana, al via sabato 24 agosto.

Su un percorso costellato come sempre di salite durissime e con una crono individuale di 36 km, sono attesi tra i grandi protagonisti Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Richard Carapaz e Primoz Roglic.

L’ultima gara World Tour di agosto è la EuroEyes di Amburgo, in programma il 24 e vinta nelle ultime due edizioni da Viviani.

Tra le corse che non fanno parte del World Tour gli appuntamenti più importanti sono la Vuelta Burgos dal 13 agosto, dove torna a correre Carapaz, e il Giro di Germania dal 29, dove si rivedrà Nibali.

Gran parte delle corse di questo mese sono trasmesse in diretta tv solo da Eurosport, mentre la Rai ha un programma molto scarno in questa fase della stagione.

Ecco il calendario del ciclismo di agosto con i canali che trasmettono le corse in tv.