Tra la giornata di Giovedì 29 agosto e la nottata di venerdì 30 a Flushing Meadows (New York), è andato in scena il secondo turno degli US Open, il quarto ed ultimo slam della stagione tennistica 2019. Ben quattro italiani sono scesi in campo, orfani di Fabio Fognini eliminato al primo turno da Opelka, per cercare di accedere al terzo turno e di assicurarsi quindi 163mila dollari.

Berrettini e Lorenzi al terzo turno

Matteo Berrettini, romano classe '96 e numero 25 del mondo, ha affrontato alle 19.15, ora italiana, l'australiano Jordan Thompson (55 del mondo).

La partita, durata 2 ore e 57 minuti, si è conclusa in favore dell'italiano che ha vinto per 3 set a 1: 7-5; 7-6(5); 4-6; 6-1. Dopo il fantastico risultato ottenuto a Wimbledon (ottavi di finale, eliminato da Roger Federer), il giovane tennista romano ha la possibilità di accedere ad un'altra seconda settimana di Slam. Il suo terzo turno sarà contro un altro australiano: Alex Popyrin, 49 del mondo.

Paolo Lorenzi sembrava ormai a fine carriera, i suoi 38 anni lo avevano fatto sprofondare al numero 135 della classifica ATP e in pochi avrebbero scommesso su una sua vittoria nel secondo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic, più giovane di 18 anni e numero 50 del mondo. Invece dopo quasi 5 ore, 4 e 48 per la precisione, Lorenzi è riuscito a strappare una vittoria al quinto set: 7-6(11); 6-7(2); 7-6(2); 3-6; 6-3.

Al terzo turno dovrà vedersela col vincitore dell'edizione 2016 degli US Open: Stanislav Wawrinka.

Tra gli italiani in campo al secondo turno troviamo anche Thomas Fabbiano, classe 1989 e numero 87 del mondo, che ha ceduto al quinto, dopo 3 ore e 40, ad Alexander Bublik, Kazako numero 75 del mondo. Anche la giovane promessa del Tennis italiano, Lorenzo Sonego, ha perso: una sconfitta netta e pesante, subita dal numero 70 del mondo, lo spagnolo Pablo Andujar, che vince 3 set a 0.

Djokovic avanza facile, Nadal sfrutta un walkthrough

I soliti noti, i soliti risultati. Novak Djokovic, numero uno del mondo e fresco vincitore di Wimbledon, vince in 2 ore e 15 per 3 set a 0 contro l'argentino Juan Ignacio Londero. Il fenomeno serbo non ha dovuto battere solo il suo avversario oltre la rete, ma anche un fastidio alla spalla che si porta avanti da un po' di tempo e che potrebbe costargli la vittoria finale.

Al terzo turno affronterà lo statunitense e numero 111 del mondo, Denis Kudla.

Rafael Nadal, numero 2 del mondo, sfrutta invece un ritiro del suo avversario, l'australiano e 203 del mondo Thanasi Kokkinakis, e si ritroverà ad affrontare la promessa del tennis asiatico: Chung.

Attesa per Federer e per Kyrgios-Rublev

Roger Federer giocherà il suo terzo turno, oggi venerdì 30 agosto alle ore 18 italiane, contro il britannico Evans.

Riuscirà il Re del Tennis a ritrovare il suo gioco migliore dopo i 2 set già persi nei primi due turni del torneo o il ricordo della finale per contro Djokovic, a Wimbledon, riecheggerà ancora nella sua mente?

Grande attesa anche per il match tra Kyrgios e Rublev. L'australiano ha distrutto Huang e punta ora a riscattarsi dopo la figuraccia al Master 1000 di Cincinnati e le proteste nei confronti dell'arbitro.

Grande Upset nel femminile

Nel tabellone femminile c'è stata un'ennesima sorpresa: Simona Halep, vincitrice di Wimbledon e grande favorita alla vittoria finale, viene eliminata dalla statunitense Taylor Townsend e dalle sue 105 discese a rete. La romena ha ceduto nel tie break decisivo e può dire cosi addio ai suoi sogni di gloria Newyorkese.

Grande attesa nel tabellone femminile per la sfida di sabato tra la detentrice del tirolo, Naomi Osaka, e la sorpresa di Wimbledon e futura stella del tennis, la 15enne Coco Gauff. Le due si giocheranno l'accesso alla seconda settimana. Di sicuro, una sfida da non perdere.