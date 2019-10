Domani scattano gli ottavi di finale del Masters di Shangai, dopo i primi turni che hanno rispettato quasi tutti i pronostici. La terza fase del torneo vede dunque in campo tutti i grandi favoriti ad iniziare da Novak Djokovic e Roger Federer che hanno superato senza colpo ferire le rispettive partite. Il tabellone degli ottavi riserva match davvero molto duri per i due italiani superstiti, Fognini e Berrettini, contro avversari di primissimo piano anche se c'è parecchia fiducia per ciò che i nostri portacolori hanno fin qui dimostrato, Fabio Fognini in particolare ha ottenuto l'accesso al terzo turno dopo un'autentica battaglia contro il redivivo Andy Murray che lo ha visto sull'orlo dell'eliminazione. Per entrambi sono in palio punti pesanti in vista dell'ultimo grande obiettivo di stagione, la qualificazione alle Atp Finals di Londra.

Sedicesimi: i risultati del 9 ottobre

Per quanto riguarda la giornata odierna, c'era grande attesa per il debutto di Nole Djokovic in un match che poteva nascondere qualche insidia contro il canadese Denis Shapovalov, superato però in scioltezza dal numero 1 del mondo con un doppio 6-3. Sul fronte italiano l'attesa era tutta per Matteo Berrettini ed il romano non ha deluso le aspettative liquidando in due set Christian Garin, anche in questo caso con un doppio 6-3.

Nessuno del match odierni è andato oltre il secondo set, anche se Stefanos Tsitsipas ha dovuto faticare per aver ragione di Felix Auger-Aliassime e c'è riuscito con due tie-break. Goffin ha fatto fuori Kukushkin per il ritito del kazako (6-2 3-0 lo score in favore del belga nel momento dell'interruzione), Rublev ha eliminato Millman (6-2 6-0), Zverev ha avuto la meglio su Chardy con molta fatica ed un doppio tie-break di cui il primo terminato 15-13 per il tedesco, Khachanov ha battuto Fritz (6-2 6-4), Bautista-Agut ha prevalso su Opelka (6-4 7-5), Isner ha superato Pouille (7-5 6-3) e Thiem ha battuto Carreno Busta (7-6 6-3).

Il tabellone degli ottavi

I match che mettono in palio otto posti per i quarti di finale si apriranno in Cina quando in Italia sarà mattina presto, alle 6.30 italiane scende in campo Fabio Fognini contro Karen Khachanov, mentre in contemporanea sul centrale Daniil Medvedev affronta Vasek Pospisil. Intorno alle 7.50 (parliamo sempre di orario italiano) ci sarà la partita di Berrettini contro Roberto Bautista-Agut, altri impegno davvero molto duro per il nostro tennista dopo quello citato di Fognini contro il giovane russo mentre intorno alle 8.00 sul campo centrale ci sarà la sfida tra Djokovic e John Isner.

Il programma del terzo turno prosegue alle 9.10 sul Campo 3, orario stimato in cui dovrebbe iniziare il match tra Tsitispas ed Hubert Hurkacz. Successivamente sempre al 3 si disputerà l'ottavo tra Dominic Thiem e Nikoloz Basilashvili. Alle 12.30 il centrale è tutto per 'King Roger', Federer affronta David Goffin ed a seguire, sullo stesso campo, si sfidano Alexander Zverev ed Andrej Rublev in un match incerto alla luce della discontinuità - sovente in negativo - mostrata dal tedesco in questa stagione e della grande crescita del 'bombardiere' russo.