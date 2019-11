Sarà un vero e proprio spareggio quello che andrà in scena domani, giovedì 14 novembre, tra Novak Djokovic e Roger Federer alle ATP Finals 2019 di Londra. Lo scontro, valevole per la terza giornata del round robin del 'Gruppo Borg', permetterà al vincitore di raggiungere le semifinali del torneo, chi perde è eliminato.

Thiem già primo, Berrettini eliminato

A rendere Djokovic vs Federer un vero e proprio match ad eliminazione diretta è l'exploit di Dominic Thiem.

L'austriaco, numero 5 del ranking ATP ha infatti compiuto una vera e propria impresa riuscendo a battere nei suoi due match fin qui disputati prima Roger Federer e poi lo stesso Novak Djokovic. Due successi che consentono al 26enne Thiem di conquistare il primo posto con una giornata di anticipo.

Il match contro Djokovic ha certificato il salto di qualità del tennista austriaco, ormai stabilmente tra i top a livello mondiale e pronto a vittorie di prestigio.

Thiem si è imposto sul serbo con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 in un match durato oltre due ore e mezza in cui i due si sono resi protagonisti di una intensa battaglia. Ad esultare alla fine è stato l'austriaco, con Djokovic costretto a giocarsi il tutto per tutto contro Roger Federer.

Lo svizzero è rientrato in corsa grazie al successo ottenuto su Matteo Berrettini. Dopo un primo set equilibrato vinto solo al tie-break, il numero 3 del mondo ha chiuso la pratica nel secondo set con il punteggio totale di 7-6 6-3.

Per Berrettini una sconfitta che ne sancisce definitivamente l'eliminazione dal torneo, ma l'azzurro ha già compiuto una grande impresa ad essere tra i grandi e ha tutto per poterci ritornare anche in futuro. Al momento resta da giocare l'ultimo ed ininfluente match con Thiem per cercare la prima vittoria nel torneo.

I precedenti: Djokovic avanti, Federer per vendicare Wimbledon

La sfida di giovedì 14 novembre sarà il 49° match tra Novak Djokovic e Roger Federer.

Al momento è il serbo ad aver vinto il maggior numero di confronti diretti, 26 contro i 22 successi dello svizzero. L'ultimo confronto tra i due è stata la tiratissima finale di Wimbledon 2019, vinta da Djokovic nonostante due match point avuti da Federer con il servizio a favore.

Una ferita ancora aperta per "King Roger", deciso a vendicare lo smacco estromettendo il rivale dalla competizione. L'ultimo successo dell'elvetico contro Djokovic risale al 2015, proprio alle Finals di Londra di quell'anno.

Se la storia si ripeterà, sarà solo il campo a dirlo.

Djokovic vs Federer, della terza giornata della fase a gironi delle ATP Finals 2019, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, canali 201 e 204 di Sky, a partire dalle 21:00 di giovedì 14 novembre. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming su SkyGo.