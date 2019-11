Saranno due seguitissimi youtuber al centro della scena nella serata di boxe in programma sabato 9 novembre allo Staples Center di Los Angeles. Il match più atteso della serata è infatti quello che vedrà sfidarsi le star del web KSI e Logan Paul. I due hanno già combattuto nel 2018 in un match dilettantistico alla Manchester Arena, conclusosi con il verdetto di parità.

Cifre da capogiro per il match: il potere di internet

Olajide William Olatunji, in arte KSI, e il suo rivale Logan Paul, possono vantare un enorme seguito sul web.

I loro canali Youtube hanno un totale di oltre 40 milioni di iscritti, rendendoli di fatto delle vere e proprie star dagli incassi milionari. Il loro primo incontro, trasmesso in diretta su Youtube, è stato l’evento più seguito su internet di sempre, oltre ad aver riempito la Manchester Arena in ogni ordine di posti. In quell’occasione i due si sono sfidati con le regole del dilettantismo, con tanto di caschetto e guanti adatti.

La contesa finì con un pari, con un solo giudice a favore di KSI e due cartellini in assoluta parità.

La sfida di Los Angeles si disputerà invece con le regole del professionismo. I due youtuber hanno affrontato mesi di allenamenti specifici per poter ottenere la licenza per combattere. Il match si disputerà a livello di pesi cruiser sulla distanza delle 6 riprese.

Il loro match è senza dubbio molto atteso dalla platea di internet, sebbene i due non siano dei veri pugili.

Il britannico KSI, 26 anni, ha costruito la sua fama con i suoi video dedicati al gameplay del famoso videogame FIFA, oltre ai suoi brani rap con cui ha ottenuto un discreto successo. Lo statunitense Logan Paul, 24 anni, si è fatto conoscere grazie ai suoi video sulla piattaforma Vine e a diverse apparizioni in serie tv di successo. I due hanno scatenato un enorme interesse intorno all’evento, oscurando gli altri match della serata in cui sono presenti pugili veri e campioni del mondo.

Sono previsti oltre un milione di acquisti in pay-per-view, cifre raggiunte poche volte anche da match che hanno fatto la storia della boxe. Il fatto che a riuscirci siano due star di Youtube che si improvvisano pugili sembra una vera beffa per i cultori del pugilato.

Non solo youtuber: in programma anche Devin Haney e Billie Joe Saunders

Oltre a KSI vs Logan Paul 2, il ring dello Staples Center ospiterà diversi match professionistici.

Su tutti spicca la sfida tra Billie Joe Saunders e Marcelo Esteban Coceres, valida per il titolo WBO dei pesi supermedi. Sarà di scena anche il giovane fenomeno Devin Haney, recentemente promosso campione WBC dei pesi leggeri. Il 20enne californiano difenderà il titolo dall’assalto dell’imbattuto 24enne dominicano Alfredo Santiago. Tutti i match verranno trasmessi in diretta streaming in esclusiva su DAZN, a partire dalle 03:00 di domenica 10 novembre.