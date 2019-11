L'ATP 1000 di Parigi-Bercy regala una sorpresa: a pochi minuti dall'inizio della semifinale tra Rafael Nadal e Denis Shapovalov il tennista spagnolo ha dato forfait. Il motivo è legato ad un infortunio avvenuto durante la fase di riscaldamento e adesso c'è enorme preoccupazione per la sua partecipazione alle ATP Finals di Londra.

Nadal si infortuna, la finale sarà Djokovic-Shapovalov

E' delle ultime ore la notizia del forfait di Rafael Nadal: il tennista spagnolo, da poco reduce dal suo matrimonio con Xisca Perellò a cui non è seguita la luna di miele per gli impegni tennistici di Nadal, si è ritirato dal torneo ATP 1000 di Parigi-Bercy a causa di un infortunio.

Non ci sono ancora dettagli precisi su questo infortunio, ma sembrerebbe che Rafael Nadal abbia avvertito un dolore lancinante all'addome durante la fase di allenamento e di preparazione alla semifinale, in particolare mentre si esercitava sulla battuta. E così il tennista spagnolo ha scelto per precauzione di non disputare questo match, regalando così la prima finale agli ATP 1000 al canadese Denis Shapovalov il quale nella giornata di domani, domenica 3 Novembre 2019, sfiderà il serbo Novak Djokovic. Quest'ultimo oggi ha superato il suo avversario Dimitrov in semifinale senza concedere nemmeno un break e con un match durato poco più di 90 minuti.

A rischio gli ATP Finals per Nadal

L'infortunio di Nadal preoccupa tutti gli appassionati di Tennis non solo relativamente a questa finale mancata agli ATP 1000 di Parigi-Bercy, ma soprattutto nell'ottica del torneo più importante e atteso dell'anno, ovvero le ATP Finals che si disputeranno a Londra dal 10 al 18 novembre 2019 e che vedranno scendere sul cemento indoor di Londra gli 8 tennisti più forti al mondo.

Alla domanda dei giornalisti circa la sua partecipazione alle ATP Finals, Nadal ha risposto che oggi non sa dire se ci sarà o meno al grande torneo di fine anno: sembra, infatti, che il destino di Rafael Nadal sia quello di non riuscire mai a vincere o partecipare alle Finals di fine anno. La speranza è che riesca a mettersi in sesto per esserci con la mente e con il corpo. Nel frattempo, incrocia le dita Monfils il quale, dopo esser stato sconfitto proprio dal canadese Shapovalov, ha perso la possibilità di prender parte alle ATP Finals, regalando l'accesso al tennista italiano rivelazione dell'anno Matteo Berrettini.

In merito a questa enorme sorpresa del tennis maschile italiano c'è grande attesa per i sorteggi che si svolgeranno martedì 5 novembre e che daranno forma ai due gironi, composti ciascuno da quattro tennisti: i giocatori di ogni girone sfideranno gli altri tre e solo i primi due supereranno il turno per la strada verso la vittoria.