Sarà una sfida da sogno quella che andrà in scena giovedì 30 gennaio nella prima semifinale degli Australian Open 2020. Ad affrontarsi nella celebre "Rod Laver Arena" saranno infatti Roger Federer e Novak Djokovic, mostri sacri del Tennis attuale e di tutti i tempi in generale.

Australian Open teatro dell'ennesima super sfida

Siamo ormai agli sgoccioli del primo Slam dell'anno e ancora una volta nelle fasi calde troviamo Roger Federer e Novak Djokovic, coloro che insieme a Rafa Nadal hanno letteralmente dominato gli quindici anni nel tennis mondiale.

La sfida tra lo svizzero e il serbo, numero 3 e numero 2 ATP sarà il cinquantesimo match tra i due, che spesso hanno incrociato le loro strade nei tornei più prestigiosi, tra cui lo stesso Australian Open.

Al momento il conto dei precedenti vede di poco avanti Novak Djokovic, con 26 vittorie e 23 sconfitte. Nell'ultimo match, disputato alle ATP Finals di Londra del 2019, si è imposto Roger Federer. Sempre lo scorso anno i due hanno invece disputato la finalissima di Wimbledon, vinta da Djokovic dopo un match lunghissimo e che ha visto Federer ad un passo dalla vittoria.

Australian Open: finora Federer spesso in bilico, Djokovic rullo compressore

Sebbene i due campioni siano entrambi in gioco per un posto in finale, il percorso che li ha portati in semifinale ha riservato difficoltà maggiori allo svizzero. Federer ha infatti rischiato la sconfitta già al terzo turno, quando nel tie-break finale del quinto set si è trovato sotto 8-4 contro l'australiano John Millman.

Una rimonta incredibile ha poi consentito all'ex numero 1 del mondo di chiudere 10-8 e vincere il match. Sofferta anche la vittoria ottenuta contro lo statunitense Tennys Sandgren, che in questo Australian Open aveva già eliminato i nostri Matteo Berretini e Fabio Fognini. Nel match dei quarti di finale Federer ha infatti rischiato di capitolare nel quarto set, con Sandgren che non ha capitalizzato ben sette match point.

Nel quinto Federer ha poi concluso la rimonta, chiudendo con il punteggio di 6-3 2-6 2-6 7-6 6-3.

Meno complicato invece il torneo di Novak Djokovic, che fin qui ha concesso solo un set nei cinque incontri disputati. Unico a riuscirci Jan-Lennard Struff nel primo turno. In seguito il campione in carica ha battuto abbastanza nettamente Ito, Nishioka, Schwartzman e Raonic. L'impressione è che il serbo sia in grande forma, al contrario di un Federer già messo a dura prova da diversi avversari e anche dal suo fisico, con un fastidio agli adduttori che lo ha fortemente penallizzato nel match vinto a fatica contro Sandgren.

In ogni caso solo il campo dirà se la 50a sfida tra i due sarà un altro incontro epico o una sfida impari. Il vincente affronterà nella finalissima di domenica 2 febbraio uno tra Alexander Zverev e Dominic Thiem, vincitori nei quarti rispettivamente contro Stan Wawrinka e Rafa Nadal.

Australian Open, il programma: i match di giovedì 30 gennaio e orari diretta tv

Non solo Federer-Djokovic nel programma di giovedì 30 gennaio 2020 a Melbourne. In campo ci saranno anche le due semifinali femminili: alle 04:00 l'idolo di casa Ashleigh Barty contro Sofia Kenin, alle 05:30 Simona Halep contro la spagnola Garbine Muguruza.

Non prima delle 09:30 la sfida tra Federer e Djokovic, vero piatto forte della giornata.

Tutti i match dell'Australian Open 2020 di giovedì 30 gennaio saranno visibili in diretta tv su Eurosport, canale 210 di Sky. E' possibile seguire gli incontri anche in diretta streaming su Eurosport Player e su DAZN, piattaforma di streaming che ha da diversi mesi in palinsesto i due canali di Eurosport.