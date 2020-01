La vera impresa di giornata, per quanto riguarda il Tennis italiano agli Australian Open, è stata quella di Fabio Fognini che, alla ripresa del match contro Opelka sospeso per la pioggia nella prima giornata, è stato capace di rimontare due set e staccare un insperato biglietto per il secondo turno. Ma gli occhi degli appassionati del Bel Paese sono tutti puntati sul nostro 'golden boy', Jannik Sinner. Davvero nessun problema per il giovanissimo talento altoatesino nel battere Max Purcell in tre set, l'ultimo è stato concluso la scorsa notte (italiana ovviamente) alla luce del rinvio della prima giornata.

Per lui al secondo turno non ci sarà la prevista sfida 'tutta verde' con Denis Shapovalov, il canadese ha 'bucato' l'esordio ed è stato eliminato da Márton Fucsovics, ma quest'ultimo è certamente un avversario da prendere con le pinze. Intanto Jannik si gode il suo ottimo esordio nel tabellone principale di Melbourne ed incassa uno dei premi più ambiti per un giovane tennista di belle speranze, i complimenti di Roger Federer che sanno di vera 'benedizione'.

Federer: 'Sinner si muove in maniera incredibile'

Roger li aveva pronunciati in conferenza stampa, subito dopo la sua vittoria all'esordio contro Steve Johnson. “Ha la stessa velocità sia con il dritto che con il rovescio, oltre a muoversi in maniera incredibile per uno della sua altezza. E soprattutto è un ragazzo d’oro”. Sono state queste le parole di Federer in risposta ad una domanda su Sinner ed il fatto che non sia stata rivolta da un cronista italiano la dice lunga sull'attenzione che il mondo del tennis internazionale sta riservando al 18enne di San Candido.

Anche perché, pochi giorni prima, era arrivata un'altra importante investitura, quella di un grande campione del passato come John McEnroe. Il sette volte vincitore di Slam lo aveva definto un "potenziale vincitore seriale di Slam, i prossimo due anni saranno importanti per capire se diventerà un vero campione. Insieme a Kyrgios è il miglior talento dell'ultimo decennio e sa fare tutto".

Jannik: 'Ringrazio Roger, ma sono ancora tanto giovane'

Subito dopo il suo match vittorioso contro Purcell, alla domanda che gli viene rivolta sulle parole di Federer, Jannik sorride compiaciuto. "Bello sapere che ha detto quelle cose, però sono ancora giovane e c'è tanto lavoro da fare".

La sua attenzione ora è puntata al secondo turno. "Tutti erano già corsi lì (il riferimento è alla pronosticata sfida con Shapovalov) dimenticando che entrambi dovevamo prima vincere il nostro primo turno.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Tennis

Sarebbe stato un bel match, ma ora c'è Fucsovics, un giocatore che conosco poco per cui dovrò studiarlo bene insieme a Riccardo (Piatti, ndr)".

Gli altri match, Nadal 'passeggia'

Per quanto riguarda i risultati della seconda giornata, davvero nessun problema per Rafa Nadal contro il boliviano Hugo Dellien al quale ha lasciato cinque giochi in tre set, così come fila via liscio come l'olio il primo turno di Dominic Thiem che batte in tre set Adrian Mannarino.

Si qualifica anche Stan Wawrinka che deve faticare cinque set contro Dzumhur, oltre al nostro Andreas Seppi, Andrej Rublev e Karen Khachanov.

Dopo la citata eliminazione di Shapovalov, il primo turno si rivela fatale anche per l'altro talento canadese: Felix Auger-Aliassime viene eliminato dopo quattro combattuti set dal léttone Ernests Gulbis. Tra le donne, va avanti la nostra Camila Giorgi che supera in due set Antonia Lottner.