Saranno ancora una volta due youtubers dal grande seguito ad accendere una serata di boxe a Miami. Giovedì 30 gennaio (le prime ore di venerdì 31 in Italia) andrà infatti in scena l'attesa sfida tra Jake Paul e AnEson Gib, star del web ma principianti nel mondo della boxe. L'evento è però attesissimo, sulla scia di quanto avvenuto per la sfida tra KSI e Logan Paul (fratello di Jake) a Los Angeles di qualche mese fa, capace di superare il record di vendite pay-per view del primo Joshua vs Ruiz.

La 'vera' boxe sullo sfondo di una contesa tra YouTubers

La riunione in programma al Meridian at Island Gardens di Miami non vivrà solo del match tra Jake Paul e AnEson Gib, ma sarà accompagnata da match di ben altro spessore pugilistico. Sul ring saliranno infatti i campioni del mondo Demetrius Andrade, Tevin Farmer e Daniel Roman, impegnati nella difesa delle rispettive cinture.

Senza dubbio la sfida tra i due youtubers attira un folto pubblico e non mancherà la possibilità generare un certo giro di affari che non potrà che far piacere a Matchroom, organizzatore dell'evento.

Jake Paul può vantare un seguito di ben 36 milioni di follower sui vari social come Tik Tok, Instagram e YouTube. Negli ultimi anni si è fatto strada anche come musicista ed attore, ma è con i suoi contenuti sul web che ha conquistato il suo pubblico. Il suo avversario, AnEson Gib, noto anche come Gib, si è fatto notare grazie alla sua grande abilità nei videogiochi FIFA dedicati al mondo del calcio.

Entrambi hanno di recente disputati incontri dilettantistici, ma per loro è il primo incontro da professionisti. Il loro primo vero match di boxe si disputerà sulla distanza delle sei riprese nella categoria dei pesi mediomassimi.

Boxe mondiale a Miami, il programma

Come anticipato in precedenza, la riunione di Miami può contare su un programma di livello assoluto. Il main event della serata è affidato al campione WBO dei pesi medi Demetrius Andrade.

Il 31enne statunitense, imbattuto in 28 incontri (17 ko) e già campione nei superwelter, difenderà il suo titolo dall'assalto di Luke Keeler, 32enne irlandese. Una sfida che vede favorito il campione, che in futuro potrebbe lanciare la sfida agli altri campioni di categoria come Golovkin o Canelo Alvarez.

Molto interessante anche la sfida per il titolo IBF dei pesi superpiuma tra Tevin Farmer e Joseph "Jo Jo" Diaz. Farmer difenderà il suo titolo per la quinta volta, contro un avversario di grande valore come Diaz. Il 27enne della California ha già conquistato il mondiale WBA nei pesi piuma. Nella sua carriera una sola sconfitta, avvenuta nel 2018 contro Gary Russell.

La grande serata di boxe di Miami potrà contare anche sulla sfida per il mondiale WBA e IBF dei supergallo tra il campione Daniel Roman (27 vittorie, 2 sconfitte ed 1 pari) e lo sfidante Murodjon Akhmadaliev (7 vittorie in altrettanti incontri). Un match che si preannuncia infuocato con due pugili capaci di dare spettacolo e amanti dello scontro ravvicinato. Una sfida dal risultato incerto ma che si candida a rubare la scena agli altri match in programma.

Dove vedere il match: diretta su DAZN

Come ormai capita spesso, gli eventi di boxe più importanti sono trasmessi anche in Italia tramite la piattaforma streaming DAZN.

Anche nel caso di Jake Paul vs Gib sarà possibile vedere l'evento in diretta streaming, con inizio collegamento a partire dalle 01:00 di venerdì 31 gennaio 2020, Oltre al main event saranno trasmessi anche gli altri match in programma sul ring di Miami. DAZN è visibile solo in streaming da pc, smartphone, tablet e smart tv.