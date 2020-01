Saranno Russia-Serbia e Spagna-Australia le due semifinali della Atp Cup, nuova competizione di Tennis a squadre che si sta disputando in Australia. La manifestazione - che prevede per ogni sfida, due partite di singolare tra i numeri 1 e i numeri 2 delle nazioni e un doppio - apre il calendario tennistico 2020 al maschile e rappresenta un rodaggio sicuramente di lusso in vista dell'Australian Open, primo torneo del grande slam stagionale, che scatterà lunedì 20 gennaio a Melbourne.

La final eight è in corso di svolgimento a Sydney dopo che il torneo si è disputato nella fase a gironi anche a Brisbane e Perth.

Djokovic batte Shapovalov al tie break del terzo set

Non mancheranno nelle sfide in programma nella notte e nella mattinata italiana di domani (sabato 11 gennaio) le due stelle di prima grandezza del tennis mondiale Rafael Nadal e Novak Djokovic visto che Roger Federer ha preferito saltare il primo evento stagionale e recarsi “down under” solamente per Slam di Melbourne.

La Serbia di Djokovic ha superato il Canada col punteggio di 3-0 in un quarto di finale molto avvincente soprattutto nella spettacolare sfida vinta dal numero 2 del mondo sul giovane talento canadese in grande ascesa Denis Shapovalov.

Partita conclusasi al tie break del terzo set. In precedenza facile successo di Lajovic su Auger-Aliassime. La formazione serba ora se la vedrà con la Russia trascinata da Daniil Medvedev, finalista all'Us Open 2019, che ha agevolmente superato nei quarti di finale l'Argentina.

Nadal ko in singolare, ma la Spagna avanza

Rafael Nadal, numero 1 del mondo ha letteralmente trascinato la Spagna nel girone eliminatorio contro Georgia, Uruguay e Giappone ma contro David Goffin è incappato in una giornata non positiva. Pesante sconfitta in due set nel secondo singolare della sfida contro il Belgio dopo che il suo connazionale Bautista Agut aveva battuto Coppejans. La sconfitta del diciannove volte campione slam non ha avuto comunque conseguenze pesanti visto che poi insieme a Carreno Busta il maiorchino ha rimediato al suo stesso passo falso vincendo dopo una gran lotta il doppio decisivo su Gille e Vliegen 6-7 7-5 10-7 al match tie break.

La Spagna ora, in una semifinale tutt'altro che scontata, affronterà i padroni di casa dell'Australia guidati dal non sempre continuo Nick Kyrgios ma che rimane uno dei giocatori più talentuosi e imprevedibili del circuito in grado di esaltarsi in questo genere di eventi.

Italia fuori nei gironi eliminatori

Alla competizione a squadre era presente anche l'Italia che è stata eliminata nel girone eliminatorio.

Non sono bastati nemmeno per un ripescaggio tra le 2 migliori seconde, i successi per 2-1 contro la Norvegia e per 3-0 contro gli Stati Uniti dopo la pesante sconfitta 3-0 contro la Russia che ha terminato il girone imbattuta.