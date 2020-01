A due giorni dal via ufficiale della stagione 2020 con il Tour Down Under, il grande Ciclismo professionistico ha regalato un primo spettacolo nello Schwalbe Classic, una breve corsa esibizione. Sulle strade di Adelaide i corridori che da martedì saranno al via della corsa a tappe che apre il calendario World Tour hanno volato a cinquanta di media per un primo confronto tra velocisti che ha sancito la netta vittoria di Caleb Ewan. L’attesissimo campione di casa ha anticipato lo sprint degli altri velocisti più attesi dimostrando una brillantezza e un’esplosività già notevole per queste fasi iniziali della stagione.

Schwalbe Classic, anche Boaro all’attacco

Il criterium Schwalbe Classic si è corso sulle strade del centro di Adelaide su un mini circuito di 1700 metri da ripetere trenta volte per una gara volta a regalare al pubblico uno spettacolo continuo in attesa della volata finale. La giornata è stata segnata anche da uno scroscio di pioggia che ha causato una caduta di Max Kanter (Sunweb) che ha spezzato il gruppo. Manuele Boaro (Astana) è stato attivissimo nelle fasi iniziali ed è riuscito a portare via una fuga di sei uomini, ma le squadre dei velocisti non hanno concesso nessuno spazio andando a riprendere tutti.

Nel finale la Education First si è ben organizzata per guidare Halvorsen, ma ai 200 metri dall’arrivo Caleb Ewan (Lotto Soudal) è partito a velocità doppia anticipando le mosse di tutti gli avversari. Simone Consonni e Elia Viviani (Cofidis) hanno reagito con un po’ di ritardo e senza la reattività del piccolo australiano che è volato via imprendibile a centrare il successo con largo margine. Viviani ha superato il suo ultimo uomo Consonni per il secondo posto, con Philipsen (UAE) al quarto posto.

Da segnalare il buon sesto posto del debuttante Alberto Dainese (Sunweb), Campione europeo under 23 in carica, mentre Sam Bennett (Deceuninck Quickstep) ha perso il contatto con i compagno di squadra nelle fasi finali e non ha partecipato allo sprint.

Caleb Ewan: ‘Un po’ di pressione’

Caleb Ewan è partito con il piede giusto in una stagione in cui è chiamato a confermare i grandi risultati del 2019, segnato da dieci vittorie di cui due al Giro d’Italia e tre al Tour de France.

“Ho iniziato questa stagione con un po’ di pressione per ripetere quanto fatto l’anno scorso. Questa è la prima corsa dell’anno, di solito facevo alcune gare prima, ma mi sono sentito davvero bene” ha dichiarato il velocista della Lotto Soudal al termine dello Schwalbe Classic.

“Negli ultimi sei o sette giri ha iniziato a piovere e questo ha reso molto più nervoso il gruppo. La squadra ha fatto un ottimo lavoro per aiutarmi a rimanere davanti nella lotta per tenere le prime posizioni” ha aggiunto Caleb Ewan.

Archiviato lo Schwalbe Classic ora si attende l’avvio del Tour Down Under, la prima gara del World Tour che segna il vero avvio della stagione 2020 del ciclismo professionistico. La corsa australiana scatta martedì 21 per concludersi domenica 26 gennaio.