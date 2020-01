Novak Djokovic ha battuto Roger Federer nella prima semifinale dell'Australian Open in corso di svolgimento a Melbourne. Il giocatore serbo si è imposto col punteggio di 7-6 6-4 6-3 in una gara senza troppa storia e aspetta in finale il vincitore della seconda semifinale tra Thiem e Zverev che si giocherà nella mattina di venerdì 31 gennaio dalle 9.30 italiane. Era la cinquantesima sfida tra Djokovic e Federer: ora il bilancio diventa di 27 a 23 per il vincitore di giornata.

Per Federer la grande occasione sfuma nel primo parziale in cui ha servito per il set

Se c'era una possibilità per Federer, dopo l'infortunio all'adduttore nella partita di quarti contro Sandgren, era quella di vincere il primo set e di fare una gara di fuga. Il campione di Basilea ci ha provato, si è messo nelle condizioni di vincere il primo parziale, ma non ci è riuscito. Pronti via e 2-0 Federer ma break prontamente restituito. Djokovic al servizio non è sicuro e Federer ne approfitta ancora andando avanti 4-1.

Qui Djokovic però annulla tre palle break per il 5-1, recupera e fa il controbreak a Federer mentre sta servendo per il set. Si va al tie break e non c'è storia, dominio assoluto del serbo che conquista il parziale per sette punti a uno.

Al termine del primo set, Federer chiama il medical time out per farsi curare ancora la coscia che già gli aveva dato problemi nella sfida precedente. Il secondo set scorre via in coerenza con i servizi ma sul 5-4, Djokovic riesce a piazzare la zampata vincente sul set point con un passante stretto che non lascia scampo all'elvetico.

Il terzo set sostanzialmente riprende il canovaccio del secondo fino al 3-2 Djokovic. Qui il serbo fa il break e vola 4-2 con un diagonale vincente sulla palla break. Djokovic tiene il servizio e va 5-2 e chiude dopo poco 6-3.

Domenica tenterà di vincere Melbourne per l'ottava volta e cercherà di conquistare il diciassettesimo slam della sua carriera. Djokovic ha sottolineato - nell'intervista post partita - la grandezza di Federer, entrato in campo per dare il meglio nonostante fosse fortemente condizionato dall'infortunio.

Finale femminile inedita tra Kenin e Muguruza

Grande sorpresa nelle semifinali femminili degli Australian Open, con le due favorite per l'atto finale Ashleigh Barty e Simona Halep battute dalle avversarie. Identico il punteggio delle due gare, 7-6 7-5, vinte rispettivamente da Sofia Kenin e Garbine Muguruza, le quali sabato mattina alle 9.30 (ora italiana) giocheranno per il titolo.

Sarebbe il primo successo in uno slam per l'americana, mentre sarebbe il terzo per la spagnola dopo i successi al Roland Garros 2016 e a Wimbledon 2017.