L’avvento di una nuova generazione di fuoriclasse come non si vedevano da anni è il tema con cui sta iniziando la stagione 2020 del Ciclismo professionistico. Anche l’ex campione Alberto Contador, ritirato nel 2017 ma sempre tra gli osservatori più attenti nel mondo del ciclismo, si è detto impressionato dai talenti che stanno emergendo. Il vincitore della tripla corona ha parlato soprattutto di Remco Evenepoel e di Mathieu Van der Poel in un’intervista concessa al sito specializzato Wielerflits.

Contador si è detto convinto che Evenepoel abbia già il potenziale per vincere una grande corsa a tappe, mentre ha accostato il corridore olandese a Lionel Messi per lo spettacolo che sa regalare al pubblico.

Alberto Contador: ‘Remco è un fuoriclasse’

Alberto Contador ha espresso un parere molto chiaro, quasi un’investitura, su Remco Evenepoel. Secondo l’ex campione spagnolo il ventenne belga ha i numeri per poter lottare per il successo in un grande giro nonostante la sua giovane età. Contador ha raccontato di aver incontrato il talento della Deceuninck Quickstep un anno fa, al debutto nel ciclismo professionistico, e di aver avuto la conferma di trovarsi di fronte ad un potenziale fenomeno.

“E’ un fuoriclasse, è un corridore che ha i numeri per vincere un grande giro”, ha dichiarato il plurivincitore di Giro, Tour e Vuelta, ricordando poi quella chiacchierata di un anno fa, quando Evenepoel stava facendo il doppio salto di categoria dagli juniores al grande ciclismo del World Tour.

“Gli ho parlato l’anno scorso prima dell’inizio della stagione. Lui mi ha detto i suoi numeri dei test fatti prima dei Mondiali juniores, sono numeri con cui si lotta per vincere un grande giro”, ha raccontato Contador senza nascondere un po’ di stupore per il livello di prestazioni raggiunte da Evenepoel già nella categoria juniores.

“Secondo me Remco è forte nelle classiche, ma ha anche un grande potenziale per i grandi giri. Dobbiamo vedere come recupera tappa dopo tappa e se arriva forte nella terza settimana. Ma in termini di watt per chilo ce l’ha, può lottare per un grande giro”, ha aggiunto Alberto Contador.

‘Van der Poel sta facendo qualcosa di incredibile’

L’ex campione è stato conquistato anche da Mathieu Van der Poel, il fuoriclasse olandese in grado di vincere in tre diverse discipline, passando dal ciclismo su strada al ciclocross e alla mountain bike.

Contador ha evidenziato la capacità dell’iridato di ciclocross di fare spettacolo ed emozionare la gente, un tema che è sempre stato caro anche a lui nella sua carriera. “Van der Poel ora è un po’ come Messi. Anche se non sei tifoso del Barcellona, se ne hai l’opportunità, vai a vedere Messi che gioca. Con Van der Poel vai ad una gara, anche se molto piccola, per vedere lui, è incredibile”, ha dichiarato Contador, che ha respinto l’ipotesi che il campione olandese possa trasformarsi in un corridore da corse a tappe, ma tratteggiandolo ugualmente come un fenomeno assoluto.

“I corridori che finiscono secondi dietro di lui si sentono come se avessero vinto perché sono dietro a Van der Poel.

È importante essere chiari, sta facendo qualcosa di incredibile”, ha poi concluso Contador.