Grande, grandissimo successo a Città del Capo per l'esibizione tra Roger Federer e Rafael Nadal. Alla fine ha vinto lo svizzero al terzo set ma è davvero la cosa che conta di meno. La serata all'insegna della solidarietà con tutti i fondi destinati alla fondazione Roger Federer ha fatto registrare il nuovo record di pubblico per un evento tennistico. In campo c'erano i due giocatori stanno segnando la storia del Tennis: messi insieme i due giocatori hanno conquistato 39 titoli del Grande Slam, 20 Federer e 19 Nadal, con lo spagnolo che al Roland Garros di maggio proverà a centrare l'aggancio sul fuoriclasse svizzero.

I due hanno anche un ottimo rapporto personale e hanno sempre sostenuto come a vicenda si siano migliorati proprio l'uno per la presenza dell'altro.

Allo stadio di Città del Capo erano presenti quasi 52mila persone

Precisamente erano 51.945 le persone allo stadio di Città del Capo facendo segnare il nuovo record assoluto di pubblico, superando i 42.000 di Città del Messico per una gara tra Federer e Alexander Zverev. Grande divertimento per tutto il pubblico nella sesta edizione del Match for Africa, con tutti i fondi che sono stati raccolto che sono stato destinati per l'obiettivo di aiutare i bambini e il loro percorso di istruzione in Sudafrica, Namibia, Botswana, Malawi, Zambia e Zimbabwe.

Federer e Nadal hanno giocato in un clima ideale, ricco di entusiasmo tra colpi vincenti spettacolari, lob e palle corte. Prima della sfida era stato giocato un doppio in un set tra Fededer e Bill Gates e dall'altra parte Nadal con Trevor Noah, comico sudafricano. Tantissimi i colpi tra le gambe, tantissimi i serve and volley e spettacolo assicurato. Federer ha giocato per la prima volta nel paese di origine della mamma Lynette.

La partita

Per quel poco che può contare la partita è stata vinta da Federer per 6-4 3-6 6-3. Primo parziale per Roger che ha vinto 6-4 con un break, nel secondo set anche per allungare lo spettacolo era prevedibile che sarebbe stato Nadal ad andare in fuga: 3-1 iniziale e poi chiusura 6-3 finale. Nel set anche scambi tra i giocatori e raccattapalle tra l'ilarità generale. Nel terzo set la partita sembra farsi anche un pochino più vera, il pubblico partecipa e non c'è un clima proprio da Wimbledon.

Il silenzio non è sempre rispettato ma si divertono tutti. Federer piazza l'allungo decisivo e chiude 6-3. Le stime parlano di oltre 3 milioni di euro raccolti. E questo è sicuramente il più bel colpo vincente della serata.

Federer riprenderà gli impegni agonistici a fine mese nel suo amato torneo di Dubai. Nadal sarà invece impegnato nella stessa settimana in Messico ad Acapulco.