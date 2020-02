Dal 19 al 23 febbraio si svolgerà la 46esima edizione del Giro dell’Algarve, breve corsa a tappe sulle strade dell’omonima regione del Portogallo, la più meridionale del Paese, attraversando un territorio ricco di bellezze naturali. Nata nel 1960, anche se si tiene annualmente solo dal 1977, la Volta ao Algarve è stata promossa nel nuovo circuito UCI ProSeries.

Quasi ad esclusivo appannaggio dei corridori locali fino alle fine del secolo, la corsa lusitana è cresciuta notevolmente a livello internazionale dai primi anni 2000 e, nell’albo d’oro, sono così entrati i nomi di campioni del calibro di Alberto Contador, Tony Martin e Richie Porte.

Due i successi italiani, con Andrea Ferrigato (2001) e Alessandro Petacchi (2007), mentre il record di vittorie (3) appartiene al portoghese Belmiro Silva. Detentore è lo sloveno Tadej Pogacar.

Percorso e tappe

L’edizione 2020 del Giro dell’Algarve si snoderà su un percorso fotocopia degli ultimi anni. Cinque tappe in programma, mercoledì 19 febbraio la prima da Portimão a Lagos per quasi 200 km, prevalentemente in pianura, che dovrebbero esaltare i velocisti. Decisamente più impegnativa si presenta la seconda tappa (di 183.90 km) con partenza da Sagres e arrivo in salita sull’Alto de Foia, 8 km al 6%, preceduto di poco dal Gpm di Pomba.

I velocisti avranno un'altra possibilità nel terzo giorno di gara con la frazione Faro-Tavira che, con i suoi 200 km e oltre, sarà la più lunga di tutte. La quarta tappa (169.70 km) inizierà invece ad Albufeira e potrebbe essere quella decisiva terminando con un altro arrivo in salita che sarà in cima a Malhão, 2.5 km con la pendenza media vicina al 10%. La 46esima Volta ao Algarve finirà domenica 23 febbraio a Lagoa con una cronometro individuale di 20.30 km.

Da mercoledì 19 a domenica 23 febbraio, la corsa portoghese sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 con collegamento quotidiano a partire dalle ore 16:45. Tutte le tappe saranno inoltre disponibili in diretta streaming su Eurosport Player e Dazn.

Debutto stagionale per Vincenzo Nibali

Il Giro dell’Algarve edizione numero 46 promette grande spettacolo con ben 12 formazioni WorldTour al via, tra queste particolarmente battagliera si presenta la Ineos con Michal Kwiatkowski e Geraint Thomas a caccia del record di Belmiro Silva avendo entrambi già vinto due volte la corsa.

Tra gli altri big in startlist citiamo inoltre Bauke Mollema (Trek Segafredo), Greg Van Avermaet (CCC), Philippe Gilbert, Tim Wellens (Lotto Soudal), oltre Joao Rodriguegs vincitore dell’ultimo Giro di Portogallo tra i corridori dei team locali.

Tra gli azzurri, invece, ricordiamo la presenza di Elia Viviani (Cofidis), Matteo Trentin (CCC), Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), Davide Cimolai (Israel), ma soprattutto la prova segnerà il debutto stagionale di Vincenzo Nibali con la nuova maglia della Trek Segafredo.