Ultimi preparativi a La Thuile per il grande ritorno della Coppa del mondo di sci alpino femminile quattro anni dopo l’esordio nel circo bianco della località valdostana. Rispettivamente il 29 febbraio e il 1° marzo, sulla pista Tre Franco Berthod si disputeranno il penultimo supergigante e la terza ed ultima combinata alpina della stagione di CdM.

Pochi giorni dopo i mondiali di biathlon ad Anterselva, illuminati dalla fantastica Dorothea Wierer, è dunque in arrivo un altro grande evento degli Sport invernali in Italia, questa volta nella disciplina regina e nella stagione in cui le atlete azzurre stanno riscrivendo i numeri della storia, a iniziare dalla "padrona di casa" Federica Brignone, residente a La Salle, che gareggerà sulla pista a lei preferita cercando di conquistare punti pesanti per la classifica generale di Coppa.

Dove vedere le gare di CdM a La Thuile

Il controllo neve effettuato nei giorni scorsi dalla Federazione ha dato esito positivo ufficializzando il regolare svolgimento delle gare sulla Tre Franco Berthod, una pista totalmente in ombra, eccetto il tratto finale, tra le più impegnative d’Italia e certamente uno dei tracciati più ripidi con il suo 73% di massima pendenza: si parte da quota 2.310 e si arriva a 1.510 per 800 metri di dislivello. Spettacolo assicurato quindi per il pubblico di casa, pronto a far esplodere la festa con la valanga rosa che promette scintille.

Le gare si apriranno sabato 29 febbraio con il Super-G in programma alle ore 10:30, mentre domenica 1° marzo sarà il momento della combinata alpina con la prima manche (Super-G) alle 11:15 e la seconda manche (slalom) alle 14:15. In tv come di consueto l’appuntamento in diretta sarà su Rai Sport e in streaming su RaiPlay, oltre che in abbonamento sui canali Eurosport (streaming Eurosport Player e Dazn).

Il precedente nella località valdostana

Nel solo precedente di Coppa del mondo femminile a La Thuile, che risale al febbraio 2016, arrivarono ottimi risultati dalle azzurre con Nadia Fanchini sul podio più alto nella gara di discesa e Daniela Merighetti terza preceduta da Lindsey Vonn; tra le prime dieci anche Francesca Marsaglia, settima, ed Elena Curtoni, nona. La Fanchini salì sul podio anche nella seconda discesa in programma nella località valdostana, conquistando il terzo posto alle spalle di Lara Gut e Cornelia Huetter; settima piazza, invece, per Elena Curtoni.

Chiuse la tappa un supergigante con risultati meno brillanti: la vittoria andò a Tina Weirather con Lara Gut seconda davanti alla Vonn. Migliore delle azzurre Federica Brignone sesta. Settima Elena Curtoni, decima Francesca Marsaglia.