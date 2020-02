La prossima sarà una settimana di grandi rientri la prossima nel Tennis mondiale. Se Roger Federer è out fino all'inizio della stagione sull'erba dopo l'operazione al ginocchio, rientrano in campo gli altri due big che sono fermi dagli Australian Open. Djokovic sarà la prima testa di serie al torneo Atp 500 di Dubai, mentre Nadal guida il tabellone di Acapulco. Entrambi i tornei si giocano sul cemento all'aperto. Terzo torneo della settimana è invece l'Atp 250 di Santiago del Cile, che si gioca sulla terra battuta.

A Dubai le stelle sono Djokovic e Tsitsipas

Dopo il trionfo australiano, l'ottavo della sua carriera e il diciassettesimo in un torneo del Grande Slam, il giocatore serbo rientra in gara al torneo di Dubai. Da testa di serie numero uno in un torneo che ha già vinto quattro volte. Gioca negli Emirati dopo essere stato assente per 4 anni. Farà il suo esordio contro il tunisino Jaziri. Per il serbo possibile secondo turno contro Kohlschreiber. Sulla strada della finale avrà la testa di serie numero 7 Khachanov e la numero 3 Monfils, reduce da due vittorie a Montpellier e Rotterdam.

Mine vaganti della prima metà del tabellone sono Paire e Cilic che si affrontano in un interessante primo turno.

Presente nella seconda metà del tabellone Fognini l'unico italiano in campo a Dubai. Fognini affronta al primo turno il britannico Evans in una sfida da prendere con le molle. Seconda testa di serie del torneo è il greco Tsitsipas che, reduce dalla settimana indoor di Marsiglia, dovrà stare molto attento all'esordio contro lo spagnolo Carreno Busta.

All'ultimo turno delle qualificazioni è impegnata una delle grandi speranze del tennis italiano: Lorenzo Musetti. Nella giornata di questa domenica 23 febbraio il giovane si giocherà la possibilità di entrare per la prima volta in un tabellone principale di un torneo Atp sfidando il russo Donskoy. Sconfitto invece al primo turno nel tabellone di qualificazione Fabbiano: battuto in tre set in rimonta dal sudafricano Lloyd Harris.

Nadal e Zverev guidano il tabellone ad Acapulco

Nadal, Zverev, Wawrinka, Auger Aliassime, Kyrgios e Dimitrov sono le stelle del torneo messicano sul cemento all'aperto di Acapulco. Nessun italiano è presente nel tabellone principale e nemmeno nelle qualificazioni.

Nadal, testa di serie numero 1, affronta al primo turno il connazionale Andujar. Nella parte alta del tabellone ci sono anche Wawrinka e Dimitrov. Nella seconda metà sono invece presenti Kyrgios e Auger Aliassime, oltre alla testa di serie numero 2 Zverev.

Tanti italiani in campo a Santiago del Cile

Tantissimi italiani in campo sulla terra battuta di Santiago del Cile, in un Atp 250 sulla terra battuta all'aperto.

Per Cecchinato c'è un primo turno contro Dellien. Mager attende un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Caruso sfiderà Kovalik, mentre per Lorenzi c'è il giocatore di casa Tabilo. Testa di serie numero 1 del torneo è Garin, il numero 2 sarà Ruud.