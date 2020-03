Riguardo il weekend in Francia e sono soddisfatto. Primo podio con @treksegafredo e la condizione che cresce. Sono ancora in fase “lavori in corso”, ma sono contento 💪



First podium with @treksegafredo and the form that grows. I’m still in “work in progress” but I’m happy 💪 pic.twitter.com/o9s5jGsUAu