Come per i colleghi maschi e per i tanti cicloamatori di ogni età e livello, anche per le campionesse del Ciclismo femminile è tempo di rulli e preparazione rigorosamente indoor. La stagione delle donne è stata bloccata ad inizio marzo per l’emergenza sanitaria e, contrariamente a quanto successo per gli uomini, non c’è ancora nessuna notizia sul nuovo calendario che le cicliste affronteranno quando la situazione si sarà normalizzata. In attesa di sapere quando e come si potrà ripartire, le atlete si allenano sui rulli, un’attività dove Elisa Longo Borghini ha dichiarato di riuscire ad impegnarsi davvero a lungo grazie anche alle nuove tecnologie.

Elisa Longo Borghini: ‘Rulli e palestra’

Elisa Longo Borghini è uno dei punti di riferimento del ciclismo femminile internazionale. La 28enne piemontese ha conquistato in carriera un bronzo mondiale e uno olimpico, oltre a classiche come il Giro delle Fiandre, il Trofeo Binda e la Strade Bianche. Quest’anno la sua personale stagione non è ancora iniziata, bloccata prima dell’esordio dall’emergenza sanitaria. Da allora la ciclista della Trek Segafredo è nella sua casa di Ornavasso, dove sta continuando a ritmo sostenuto la sua preparazione pensando ad un esordio stagionale che è ancora avvolto nell’incertezza.

La Longo Borghini ha raccontato a Tuttobiciweb come sta passando questo periodo di isolamento e del programma di allenamenti che sta seguendo. A differenza di molti colleghi e colleghe, l’atleta piemontese ha spiegato di riuscire a svolgere delle sedute particolarmente lunghe sui rulli. “Faccio rulli e palestra, che ho in casa. Se faccio una seduta con i rulli arrivo anche a tre ore, massimo tre ore e mezza.

Se faccio un’ora e mezza di ginnastica, di rulli non vado oltre l’ora e mezza” ha raccontato l’ex Campionessa d’Italia.

‘I raid su Zwift’

La Longo Borghini ha spiegato di avere un buon rapporto con le nuove tecnologie applicate al ciclismo, un supporto molto interessante soprattutto in questo periodo di confinamento casalingo. La ciclista piemontese ha raccontato di usare Zwift, un’applicazione che consente di pedalare su percorsi ricostruiti virtualmente sullo schermo di pc e tablet, insieme ai compagni e alle compagne di squadra.

“Due volte alla settimana facciamo dei raid su Zwift organizzati dalla Trek Segafredo. ” ha ricordato la Longo Borghini, che insieme agli altri campioni della squadra coinvolge migliaia di cicloamatori in queste attività. L'ex tricolore ha trovato grande sollievo nell’uso di Zwift per superare questo periodo difficile. “È molto divertente, mentre di rulli non ne posso davvero più” ha dichiarato la ciclista della Trek Segafredo.