Domenica 12 aprile si svolgerà il secondo round della stagione virtuale della MotoGP. Il circuito sarà quello del Red Bull Ring (in Austria) con partenza della gara prevista alle ore 15. Tutti gli appassionati della MotoGP e delle due ruote potranno seguire la gara, in diretta, sulle piattaforme social media di motogp.com, in televisione su Sky e in treaming live su Dazn.

I piloti, come nella gara precedente, a causa dell'emergenza Coronavirus, non saranno in sella alle loro moto, ma comodamente seduti sul divano ai comandi delle loro Playstation.

Hanno confermato la partecipazione alla gara tutti i big: Marc Marquez, Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Alex Marquez (vincitore della prima gara del Mugello), Danilo Petrucci, Tito Rabat, Michele Pirro e Takaaki Nakagami.

Anche per il Gran Premio d'Austria è prevista una sessione di qualifiche della durata di cinque minuti, e poi i piloti nella gara dovranno percorrere il Red Bull Ring per un totale di dieci giri.

Primo GP virtuale

Il primo GP virtuale si è svolto domenica 29 marzo sul circuito italiano del Mugello.

I piloti non erano in sella ai loro bolidi, ma ai comandi della Playstation. Infatti, come la Formula 1, anche la MotoGp, visto il perdurare della grave emergenza causata dal Coronavirus, ha deciso di proseguire la stagione virtualmente.

La prima gara ha visto sfidarsi sul tracciato virtuale del Mugello Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, insieme ad altri protagonisti della MotoGP sulla distanza dei sei giri, e con una sessione di qualifiche della durata di cinque minuti.

La classifica finale del round del Mugello è stata: primo posto Alex Marquez, secondo Francesco Bagnaia e terzo Maverick Viñales. Marc Marquez (fratello di Alex), che solitamente sulle piste vere è abituato a dominare le gare, ha chiuso in quinta posizione.

Ulteriori rinvii per il calendario della MotoGP

Nei giorni scorsi La FIM, IRTA e Dorma hanno ufficializzato il rinvio del Gp di Le Mans previsto dal 15 al 17 maggio.

A causa della pandemia da Coronavirus probabilmente verrà rinviata la gara della MotoGP prevista in Catalogna (circuito di Montmelo') per il 7 giugno. Così si apprende da alcune dichiarazioni del segretario generale dello sport della Catalogna Gerard Figueras. In questo complicatissimo quadro appare molto difficile che si possa svolgere, pertanto, il Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello nella gara prevista a calendario per il 31 maggio. Infatti, molto dipenderà da quali evoluzioni avrà l'emergenza Coronavirus e se verrà confermato il rinvio del Gran Premio della Catalogna.