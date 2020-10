Giusy Versace, atleta paralimpica e parlamentare italiana, in un video messaggio dedicato agli studenti di un liceo della Dobbs Ferry High School di New York, ricorda quanto "la vita è meravigliosa" nonostante le avversità.

Giusy Versace diventa simbolo e sinonimo di buone pratiche anche oltreoceano

Versace sa che la sua storia può essere un esempio per molti, per questo invitata a chiacchierare con gli studenti di New York ha raccontato come è riuscita con successo a non cadere vittima dei suoi problemi. I ragazzi dell’ultimo anno della Dobbs Ferry High School, nell'omonima località newyorkese, effettuando una ricerca sullo sport, si sono imbattuti ed appassionati alla storia di Giusy e dell’eroina da lei stessa inventata nel libro per ragazzi intitolato "Wondergiusy" ("Meravigliosa Giusy").

Maria Addona e l'incontro con Giusy Versace

Quasi come segno del destino, la loro insegnante, Maria Addona, pare avesse conosciuto Giusy nel lontano 2015 proprio mentre lei si trovava a New York in occasione di un evento promosso da “Save the Dream” ("Salva il sogno"), durante il quale la Versace ballò nella piazza di Times Square con il ballerino Raimondo Todaro.

La professoressa Addona, dunque, non ha esitato a contattare Giusy per chiederle di realizzare video messaggio che potesse portare, in un momento complicato come questo, un sorriso e una carica di positività ai propri studenti.

Giusy Versace ed il suo sorriso per gli studenti: "Siate positivi, non arrendetevi mai perché la vita è bellissima"

Piacevolmente sorpresi da tale iniziativa, gli studenti, destinatari della video sorpresa della Versace hanno poi condiviso lo stesso sulla pagina Facebook dell'istituto, rendendolo disponibile a tutti i visitatori della pagina e non solo agli allievi.

Attraverso questa semplice iniziativa, la Versace ha voluto trasmettere la sua ben nota voglia di vivere e di sorridere sempre e comunque a prescindere dai colpi che la vita ti riserva: “Io ho vinto una gara dove le gambe sono l'elemento più importante, ma l'ho fatto senza. Non arrendetevi, siate positivi perché la vita è bellissima”.