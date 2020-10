Il Roland Garros entra nel vivo e tra oggi e domani sceglierà i suoi magnifici otto che daranno vita ai quarti di finale in campo maschile e femminile. Tre gli italiani in tabellone negli ottavi, fra gli uomini ci sono Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, mentre la bravissima Martina Trevisan è ancora in lizza nel torneo di singolare femminile. Quest'ultima se la dovrà vedere con Kiki Bertens che ha eliminato nel corso del suo cammino Sara Errani: match certamente suggestivo, così come quello che nel singolare maschile affronterà Sinner, opposto al recente finalista degli Us Open, ex numero 3 del ranking Atp e attuale numero 7, Sascha Zverev.

Il programma di oggi, 4 ottobre

Sarà proprio Martina Trevisan alla Court Suzanne Lenglen a inaugurare la giornata odierna: alle ore 11 la tennista toscana scenderà in campo contro Kiki Bertens, inutile dire che il pronostico pende decisamente a favore dell'olandese anche se Martina ha già stupito eliminando nel terzo turno Maria Sakkari e, precedentemente, Cori Gauff. In contemporanea sul centrale la grande favorita del torneo, Simona Halep, affronta la polacca Iga Swiatek. Alle ore 12:20, invece, inizierà la sfida tra Nadia Podoroska e Barbora Krejcikova mentre a completare i match di oggi relativi al tabellone femminile saranno Elina Svtitolina e Caroline Garcia.

Bertens vs Trevisan (precedenti 1-0)

Halep vs Swiatek (1-0)

Podoroska vs Krejcikova (nessun precedente)

Svitolina vs Garcia (1-3)

Tra gli uomini, invece, tocca a Rafa Nadal aprire le danze sul centrale contro Sebastian Korda, successivamente si disputeranno i match che interessano da vicino i tifosi italiani: Jannik Sinner affronta Sascha Zverev e non ha certamente i favori del pronostico, il 19enne altoatesino è chiamato a una nuova impresa come quella che ai recenti Internazionali d'Italia gli ha permesso di battere un altro top 10 come Stefanos Tsitsipas.

Per Lorenzo Sonego c'è invece Diego Schwarztman, finalista a Roma dove si è preso anche il lusso di battere Nadal. A completare il quadro degli incontri di oggi un altro favorito, Dominic Thiem, opposto a Hugo Gaston.

Nadal vs Korda (nessun precedente)

Zverev vs Sinner (np)

Schwartzman vs Sonego (np)

Thiem vs Gaston (np)

Le partite del 5 ottobre

Ancora da definire gli orari dei match di domani, lunedì 5, che mettono a disposizione gli ultimi posti per i quarti di finale.

Il numero 1 del mondo Novak Djokovic alza decisamente l'asticella dei suoi impegni affrontando Karen Khachanov, ma resta comunque nettamente favorito dal pronostico. Match senza dubbio interessante quello che oppone Stefanos Tsitsipas a Grigor Dimitrov. A completare il tabellone le sfide tra Andrey Rublev e Marton Fucsovics e tra Pablo Carreno Busta e Daniel Altmaier che ha eliminato Matteo Berrettini.

Djokovic vs Khachanov (3-1)

Tsitsipas vs Dimitrov (nessun precedente)

Rublev vs Fucsovics (0-1)

Carreno Busta vs Altmaier (nessun precedente)

Tra le donne Sofia Kenin affronta Fiona Ferro, Petra Kvitova se la vedrà con Shuai Zhang, Laura Siegemund gioca contro Paola Badosa Gibert e Ons Jabeur affronta Danielle Collins.