Periodo di addii per la Ufc, la più importante organizzazione di arti marziali miste (MMA) al mondo che, dopo l'annuncio del ritiro di Khabib Nurmagomedov alla fine di UFC 254, si prepara a salutare uno dei suoi campioni più amati di sempre. Nella serata statunitense di sabato 31 ottobre (quando in Italia sarà già il 1° novembre) infatti l'ex campione dei pesi medi UFC Anderson Silva disputerà il suo ultimo incontro nella UFC Fight Night in programma a Las Vegas. Ad affrontare "The Spider" nel suo ultimo match sarà Uriah Hall, 36enne giamaicano.

Anderson Silva: l'ultima recita di un mito Ufc

Il 45enne Anderson Silva è senza dubbio uno dei lottatori più importanti nella storia delle MMA e di Ufc in generale.

Silva, soprannominato "The Spider" è stato per anni il campione UFC della divisione dei pesi medi, precisamente dal 2006 al 2013. Nel corso della sua lunga carriera ha stabilito diversi record, quali quello di campione più longevo nella storia della UFC (2457 giorni) e quello del maggior numero di vittorie consecutive nella promotion (16). Una sequela di successi impressionante per Silva, che nell'epoca del suo regno da campione è sembrato a tratti invincibile, capace di avere la meglio su qualunque avversario.

A frenare la striscia di imbattibilità la sconfitta con Chris Weidman nel 2013, la prima debacle dopo 7 anni di vittorie. Una sconfitta che è costata al campionissimo brasiliano la perdita del titolo, mai più riconquistato.

Da allora Silva ha disputato altri 6 match, perdendo nuovamente con Weidman e vincendo solo con Derek Brunson. Tra i suoi incontri anche la sfida con l'attuale campione dei medi Israel Adesanya, apparsa come un passaggio di consegne tra due fenomeni di due generazioni diverse. Alla veneranda età di 45 anni il brasiliano ha deciso di appendere i guantini al chiodo, non prima di regalarsi un ultimo match.

Unica pecca l'assenza del pubblico: un campione della sua levatura avrebbe meritato il giusto pieno di applausi per una carriera forse irripetibile che lo ha visto vincere i titoli nelle più importanti federazioni. Ad oggi il record del brasiliano conta 34 vittorie e solo 9 sconfitte, le ultime delle quali arrivate nella fase finale della sua carriera.

Uriah Hall in cerca di una vittoria prestigiosa in Ufc

Se la sfida di Las Vegas assume importanza in quanto ultimo match di un campionissimo come Anderson Silva, per il suo avversario la prospettiva è ben diversa. Uriah Hall non ci sta a fare da "terzo incomodo" in quella che sembra più essere una festa per il suo rivale che un incontro vero e proprio. Il 36enne giamaicano punta a vincere per rilanciarsi un po' nelle gerarchie Ufc dopo un periodo di risultati poco lusinghieri. Inattivo dal dicembre 2018, Hall ha perso quattro degli ultimi sei match in UFC, subendo tre ko. Spesso Hall ha perso malamente quando ha incontrato avversari di un certo livello, venendo sconfitto da elementi del calibro di Robert Whittaker, Paulo Costa e Gegard Mousasi.

Nel suo ultimo match ha battuto per ko Bevon Lewis, ma battersi e vincere contro un mostro sacro come Silva darebbe al giamaicano l'occasione di rilanciarsi nei ranking della divisione dei medi.

Dove vedere la sfida Ufc Hall vs Silva

La sfida tra Uriah Hall ed Anderson Silva, in programma a Las Vegas, sarà trasmessa in diretta in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn. Il collegamento con la struttura Ufc che ospiterà l'evento è programmato nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre alle 00:00 italiane. Oltre ad Hall vs Silva saranno trasmessi i seguenti match della main-card: Bobby Green vs Thiago Moises (pesi leggeri), Kevin Holland vs Charlie Ontiveros (medi), Maurice Green vs Greg Hardy (massimi) e Bryce Mitchell vs Andre Fili.