Sarà un fine settimana ricco di eventi per quanto riguarda la boxe che, tra venerdì 4 e sabato 5 dicembre ospiterà diversi incontri di alto livello. Su tutti spicca la sfida di sabato 5 (le prime ore di domenica 6 dicembre in Italia) tra Errol Spence Jr e Danny Garcia. Il match mette in palio i titoli mondiali IBF e WBC dei pesi welter detenuti dall'imbattuto Spence, al suo ritorno sul ring dopo oltre un anno di inattività. L'incontro si terrà all'AT&T Stadium di Arlington in Texas e verrà trasmesso su Fite Tv.

Spence Jr è il favorito, ma dubbi sulle sue reali condizioni

Il 30enne texano Errol Spence Jr arriva a questa sfida da favorito, in virtù di una carriera che fin qui lo ha visto sempre vincere in 26 incontri disputati.

Spence ha già battuto elementi di indubbio valore come Shawn Porter, Kell Brook e Mikey Garcia, arrivando a detenere ben due delle quattro cinture più importanti della categoria dei welter. Dopo aver conquistato il titolo IBF nel 2017 ai danni di Brook, il campione in carica ha aggiunto anche la corona WBC battendo Porter ai punti nel settembre 2019. Un ruolino di marcia pressoché perfetto per Spence, che ha però dovuto affrontare il suo avversario peggiore fuori dal ring.

Nell'ottobre dello stesso anno, poco dopo la sua vittoria con Porter, Spence è stato infatti vittima di un terribile incidente d'auto. Fortunosamente, nonostante la brutta avventura, il pugile non ha riportato fratture ma solo alcune ferite al volto e lesioni ai denti.

Per diversi mesi sono circolate voci poco confortanti sulle condizioni di salute del campione IBF-WBC, che si è assentato dal ring per diverso tempo. A favorire il suo rientro in piena forma è stata anche la pandemia mondiale tuttora in corso, che ha fermato per quasi sei mesi la boxe mondiale. Le condizioni post-incidente di Spence sono la vera incognita del match, unite alla pericolosità di uno sfidante non certo facile come Danny Garcia.

Dopo oltre un anno di inattività e con una condizione fisica non ancora testata sul ring, in molti pensano sia un azzardo incontrare subito un osso duro come Garcia, ma Spence è convinto nei suoi mezzi ed è pronto a dimostrare di essere pienamente ristabilito.

Danny Garcia vuole ritornare campione, per Spence una sfida 'vera'

Per quanto Spence abbia dimostrato di essere un gran campione, la sfida contro Danny Garcia non è di certo un match facile. Anche senza l'incidente che ha rallentato il campione, incontrare un pugile come il 32enne di Philadelphia è un gran rischio per chiunque. Garcia ha al suo attivo 36 vittorie e due sole sconfitte, arrivate contro avversari di rango come Keith Thurman e Shawn Porter. Garcia ha già conquistato il titolo mondiale nei superleggeri (WBC e WBA) e anche nei welter (WBC), categoria dove ha trovato più difficoltà ad emergere. Lo sfidante ha mostrato il meglio di sé nei pesi superleggeri, dove ha ottenuto grandi vittorie contro Amir Khan e Lucas Matthysse.

Tra i welter la concorrenza è più agguerrita e dopo aver conquistato il mondiale WBC è incappato nelle due sconfitte sopra citate, arrivate entrambe ai punti e con margini molto risicati. Due battute d'arresto che non hanno minimamente scalfito il valore di Garcia, chiaramente uno dei pugili più forti della categoria nonostante al momento non detenga alcun titolo mondiale. Il valore dello sfidante, unito al mistero sulla reale forma di Spence Jr, dopo l'incidente rende il pronostico sul match di Arlington molto difficile, ma è sicuro che i due ci regaleranno un match combattuto e ricco di emozioni come solo due grandi campioni possono fare.

Spence-Garcia visibile a pagamento in streaming

Il mondiale WBC e IBF dei pesi welter tra Errol Spence e Danny Garcia è organizzato dalla Premier Boxing Champions e sarà trasmesso in pay-per view negli USA su FOX.

In Italia non sarà possibile vedere il match in Tv ma sarà necessario ricorrere allo streaming in pay-per view su FITE Tv, disponibile sul sito www.fite.tv., al costo di 9,90 dollari. L'inizio del collegamento è previsto per le ore 03:00 di domenica 6 dicembre 2020.