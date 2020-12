Sarà una notte da ricordare per le MMA italiane quella tra sabato 5 e domenica 6 dicembre 2020, quando Marvin Vettori entrerà nell'ottagono per sfidare Jack Hermansson. L'atleta italiano avrà infatti l'onore di combattere nel main event di UFC Vegas 16 in programma nella struttura UFC predisposta a Las Vegas.

Vettori sarà il primo fighter italiano a combattere in un main event della promotion di arti marziali miste più importanti del mondo, un traguardo fino a pochi anni fa impensabile per un paese come l'Italia, dove le MMA non godono dei riflettori puntati invece profusamente su altri sport.

Vettori: un'occasione da prendere al volo

L'incontro che mette Marvin Vettori di fronte al numero 4 del ranking dei pesi medi è senza dubbio una grande occasione per il 27enne lottatore trentino, da tempo in cerca di un incontro che potesse lanciarlo nelle classifiche UFC. Inizialmente Vettori avrebbe dovuto affrontare il grande Ronaldo "Jacarè" Souza, otto volte campione mondiale di jiu jitsu e già campione pesi medi in Strikeforce. Il veterano brasiliano, 41 anni, e il nostro connazionale avrebbero dovuto scontrarsi ad UFC 256 del prossimo 12 dicembre ma un imprevisto ha fatto saltare il match.

L'imprevisto è ancora una volta il Covid-19, che ha colpito Kevin Holland, lo sfidante originario di Hermansson per l'evento di sabato 5 dicembre.

UFC ha quindi sondato diversi candidati per la sostituzione di Holland prima di contattare Vettori, già in fase di allenamento per lo scontro con Souza. "The Italian Dream" ha così deciso di accettare la proposta di UFC e di cimentarsi nella sfida contro Hermansson, seppure una settimana prima rispetto alla sfida originariamente prevista con Souza.

Quest'ultimo, ora senza avversario, potrebbe affrontare Holland a UFC 256 se dovesse risultare negativo al tampone.

Vettori, contro Hermansson una sfida difficile

Se da un lato l'occasione presentata a Vettori è di quelle ghiotte, dal lato pratico accettare un match con una settimana di preavviso è decisamente un rischio grosso per qualsiasi fighter.

Dopo aver incentrato tutta la preparazione su un avversario come Souza, ormai 41enne e non più al top, ora Vettori si troverà a dover affrontare uno dei contendenti al titolo dei pesi medi. Lo svedese-norvegese Hermansson è al momento al quarto posto nei ranking UFC e vanta uno score di 21 vittorie e 5 sconfitte. Nel suo ultimo incontro ha battuto Kelvin Gastelum per decisione unanime.

Vettori ha invece un record di 15 vittorie (tra cui due ko e nove sottomissioni) e quattro sconfitte in carriera ed è imbattuto dall'aprile 2018, quando venne sconfitto ai punti dall'attuale campione Israel Adesanya. A distanza di due anni Vettori è molto migliorato ed ha colto tre successi consecutivi nell'ultimo anno.

La sfida con Hermansson sarà però ben più dura rispetto alle ultime sostenute in UFC, in quanto il 32enne norvegese di origini svedesi è un fighter di indubbio valore. Forte nello striking, Hermansson è un atleta di indubbia esperienza anche in altri campi come la lotta greco-romana ed è solido in tutti gli aspetti. Con una sola settimana di preavviso Vettori sarà chiamato ad una vera e propria impresa, un match che dovrà essere perfetto per guadagnarsi una vittoria che lo lancerebbe definitivamente tra i possibili contendenti per la cintura UFC.

UFC Fight Night: dove vedere il match

La sfida tra Jack Hermansson e Marvin Vettori, main event di UFC Vegas 16, così come tutta la main card, sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming Dazn.

Il collegamento con Las Vegas è previsto per le ore 4 di domenica 6 dicembre.

Oltre al match di Marvin Vettori, saranno trasmessi anche i seguenti incontri: Evloev vs Landwehr (pesi piuma), Dolidze va Arte (mediomassimi), De La Rosa vs Santos (pesi piuma donne) e Saint-Preux vs Hill (mediomassimi). Dazn è visibile in streaming previo abbonamento su PC, tablet, smartphone e smart tv.