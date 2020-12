Il secondo Gran Premio del Bahrain ha regalato spettacolo ed emozioni. Senza il fenomeno Hamilton, a casa per il virus, la battaglia per la vittoria è stata combattuta. Alla fine l'ha spuntata Sergio Perez, che ha vinto davanti a Ocon e Stroll. La vittoria del messicano, la sua prima in Formula 1, è stata agevolata anche dal grave errore del team Mercedes durante i pit stop, costato caro al giovane Russell, che aveva la vittoria tra le mani. Mai il team tedesco aveva commesso un doppio errore di questa portata. Perez ne ha approfittato e ha tagliato il traguardo in prima posizione.

La vittoria di Sergio Perez , con rimonta dalla diciottesima posizione

Sergio Perez ha ottenuto la sua prima vittoria ad un gran premio dalla fine (forse) della sua avventura in Formula 1. Il pilota messicano non ha un sedile per il 2021, ma il grande trionfo in Bahrain, ottenuto con una gran rimonta dalla diciottesima posizione, avrà indotto più di un pensiero nel team della Red Bull, ancora senza il suo secondo pilota dopo l'addio di Albon a fine stagione. Il messicano a inizio gran premio si è ritrovato coinvolto in un incidente con Leclerc e Verstappen. Il monegasco, in curva 4, nel tentativo di passare Verstappen, non è riuscito a frenare in tempo e ha tamponato Perez. Il pilota della Racing Point è stato costretto a tornare ai box in regime di Safety Car.

Ha cambiato le gomme, ha subito delle riparazioni alla sua macchina e poi ha dato il via da una favolosa rimonta. L'errore della Mercedes gli ha sicuramente spianato la strada per la vittoria. Un bellissimo modo di chiudere la sua carriera in Formula 1. Sempre se l'anno prossimo qualcuno non si faccia avanti per proporgli un nuovo volante.

Errore grave della Mercedes ai box, costato caro a Russell e Bottas

La gara ha subito un ribaltamento dopo l'uscita della seconda Safety Car. Entrambi i piloti della Mercedes sono stati richiamati ai box per un cambio gomme assai azzardato. Ma i meccanici della Mercedes sono andati in confusione: hanno sbagliato, montando una gomma di Bottas a Russel e rimontando le gomme hard già usate al finlandese.

La loro sosta è durata troppo, e si sono visti sorpassare dal gruppo di macchine che, per tutto il gran premio avevano tenuto alle loro spalle. Russell, dopo solo un giro con le gomme nuove è stato costretto ad una seconda sosta per cambiare la gomma sbagliata del suo compagno di squadra. Al rientro in pista un nuovo problema: nel tentativo di rimonta, una foratura lo ha costretto all'ennesimo rientro ai box. Gara compromessa. Alla fine solo una magra consolazione con il nono posto in rimonta e i primi punti della sua vita.

Rimpianto Leclerc, fuori al primo giro

I grandi assenti della domenica sono stati Verstappen e Leclerc. Il monegasco, con un errore al primo giro, ha compromesso anche la gara del suo rivale sulla Red Bull. L'ennesima gara di rimpianti per la Ferrari che con Leclerc poteva aspirare ad una bella gara, portando a casa buoni punti.

Gara anonima, invece, per Vettel, che ha chiuso con il dodicesimo posto. Tra una settimana il gran finale ad Abu Dhabi.