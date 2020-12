La pausa invernale del Ciclismo professionistico ha portato molte novità non solo sul fronte dei cambi di squadra da parte di diversi campioni, ma anche alcuni scambi di partnership tecniche. Nella stagione 2021 del World Tour ci saranno tre nuove collaborazioni tra squadre e aziende costruttrici di biciclette. La Jumbo Visma si separerà dalla Bianchi dopo una fortunata e lunga avventura comune. La squadra olandese di Roglic e van Aert utilizzerà le biciclette del marchio canadese Cervelo, mentre la Bianchi sarà al fianco della Mitchelton. A completare questo valzer di partnership c’è il passaggio delle bici Scott dalla Mitchelton alla DSM, nuovo nome del team conosciuto finora come Sunweb.

Niente Cervelo per van Aert nel ciclocross

I nuovi contratti saranno effettivi dal 1° gennaio, ma questo cambio di biciclette, da Bianchi a Cervelo, ha portato un piccolo problema in casa Jumbo Visma. In attesa della ripresa dell’attività su strada, Wout van Aert è tornato al suo primo amore, il ciclocross. Il campione fiammingo si sta impegnando tra prati e fango con la sua Bianchi Zolder, in una stagione invernale che culminerà con i Mondiali di Ostende di fine gennaio, dove è attesa una nuova sfida con il rivale di sempre, Mathieu Van der Poel. Da gennaio van Aert sarebbe obbligato per contratto a correre solo con le bici Cervelo, ma nel suo catalogo l’azienda canadese non ha un modello specifico per il ciclocross.

Il manager del vincitore della Sanremo, Jef Van den Bosch, ha confermato che Cervelo non potrà fornire al suo corridore una bici da ciclocross per questa stagione: “Stanno lavorando allo sviluppo della bici, ma non è ancora pronta.

Inoltre non è davvero consigliabile cambiare bici a stagione in corso” ha dichiarato il manager al giornale belga Het Nieuwsblad.

Una Bianchi anonima?

Non avendo a disposizione una Cervelo da ciclocross e non potendo utilizzare bici di altri marchi, Wout van Aert sarà costretto a pedalare nelle gare di gennaio con un mezzo anonimo, senza marchi e loghi.

La scelta definitiva non è ancora stata confermata, ma sembra molto probabile che il campione belga possa correre con la sua solita Bianchi Zolder Pro, la bici che sta utilizzando nelle gare a cui ha partecipato in queste ultime settimane.

Dal 1° gennaio dovremmo quindi vedere in gara van Aert con una bici Bianchi del tutto anonima, spogliata del marchio e probabilmente anche del suo colore caratteristico, quel celeste che da sempre distingue la casa lombarda.

Dopo la conclusione della stagione di ciclocross, van Aert potrà poi finalmente inforcare la nuova Cervelo per affrontare le gare su strada in cui è atteso tra i grandi protagonisti delle classiche.