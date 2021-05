Evento più unico che raro nella Boxe attuale quello che andrà in scena nella serata di sabato 22 maggio al Virgin Hotel di Las Vegas (le 2 di notte in Italia), dove Jose Carlos Ramirez e Josh Taylor si affronteranno nel match di riunificazione dei titoli mondiali dei superleggeri. Entrambi possiedono due cinture mondiali a testa e, al termine della sfida che li vedrà avversari, solo uno di loro sarà l'indiscusso campione nella categoria. Qualcosa di sempre meno frequente nel pugilato odierno, dove ogni categoria di peso ha più campioni spesso poco disposti ad affrontarsi tra loro.

Ramirez e Taylor: è la resa dei conti

I due protagonisti del match di Las Vegas arrivano a questo appuntamento da imbattuti e detentori di due cinture mondiali a testa. Lo statunitense Jose Carlos Ramirez detiene i titoli WBC e WBO, mentre lo scozzese Josh Taylor è campione per la IBF e la WBA. Quest'ultimo ha cementato la sua posizione di campione imponendosi nella prima edizione delle World Boxing Super Series, torneo ad eliminazione diretta con otto partecipanti tra i migliori della categoria.

Ramirez, 28 anni, arriva a questo match con uno score di 26 successi con 17 ko. Ha conquistato il titolo WBA nel 2018, con la vittoria ai punti contro Imam, per poi difenderlo in due occasioni. Nel luglio 2019 la brillante vittoria per ko su Maurice Hooker gli ha consegnato anche il titolo WBO dei superleggeri, difeso ai punti contro Viktor Postol nel 2020.

Josh Taylor, 17 successi in altrettanti incontri (13 ko), ha conquistato il suo primo titolo mondiale nel 2019. In quell'occasione "Tartan Tornado" si è imposto per ko, guadagnandosi la finale del torneo "Super Series" e la sfida al campione WBA Regis Prograis, anch'egli finalista del torneo. Il match, andato in scena nell'ottobre 2019 ha visto trionfare lo scozzese, divenuto così campione unificato IBF e WBA e vincitore del ricco montepremi del torneo.

Taylor ora troverà ad attenderlo una sfida molto importante, che potrebbe consegnargli il titolo di campione indiscusso dei superleggeri, ma Ramirez ambisce anch'egli allo stesso obiettivo ed il match di Las Vegas si preannuncia una vera battaglia tra due talenti indiscussi.

I pronostici: Taylor parte favorito, ma Ramirez è un avversario ostico

Capita poco spesso che due campioni di questo calibro si scontrino tra loro per una riunificazione totale delle cinture (presto potrebbe accadere nei massimi tra Anthony Joshua e Tyson Fury) e in questo caso i pronostici non sono mai facili. Se c'è un favorito nel match del Virgin Hotel sembra però essere lo scozzese Taylor, pugile più tecnico del rivale e più astuto tecnicamente. Pur non dotato di una potenza devastante, Taylor riesce spesso a rendere innocui gli avversari o a metterli fuori combattimento. La sua vittoria con Prograis, suo avversario migliore fino ad ora, ne ha dimostrato tutti i lati migliori ed è proprio questa sua affermazione a renderlo il favorito del match.

Ramirez ha però già dimostrato di essere un gran pugile e di possedere una certa potenza nei guantoni. La sua minor caratura tecnica nei confronti del rivale lo fa partire in svantaggio, ma lo statunitense ha già dimostrato di non temere la competizione ad alti livelli e farà di tutto per diventare il campione indiscusso.

Ramirez-Taylor: dove vedere il match

La sfida tra Jose Carlos Ramirez e Josh Taylor, valida per il titolo mondiale unificato dei pesi superleggeri, in programma a Las Vegas, sarà trasmessa in streaming in esclusiva su Fite TV. Il costo dell'evento è di 12,99 dollari con collegamento a partire dalle ore 2:00 di domenica 23 maggio 2021 (ora italiana).