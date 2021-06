Luglio è uno dei mesi più caldi nella stagione del Ciclismo professionistico, ed ancora di più in questa stagione in cui si recuperano le Olimpiadi di Tokyo. Nella prima parte del mese è il Tour de France a catalizzare tutte le attenzioni, fino alla tradizionale e suggestiva passerella conclusiva di Parigi, in programma domenica 18 luglio. Appena sei giorni dopo, sabato 24, molti dei campioni reduci dal Tour si saranno già spostati in Giappone per sfidarsi nella gara olimpica in linea, a cui seguiranno la prova femminile, le cronometro e le altre discipline del ciclismo, tra pista e fuoristrada.

Parallelamente a questi due grandi eventi si terranno anche altre corse di sicuro interesse, a partire dal Giro d’Italia femminile che scatta venerdì 2 luglio.

Un mese con Tour e Olimpiadi

Il calendario del ciclismo di luglio è dominato dal Tour de France e dalle Olimpiadi di Tokyo. Il Tour, partito il 26 giugno dalla Bretagna, arriverà sulle grandi montagne nel weekend del 3-4 luglio, con le tappe alpine di Le Grand Bornard e Tignes. Qui si cominceranno a delineare davvero i valori in campo tra i grandi favoriti, e soprattutto a capire se qualcuno non sarà in grado di correre per il successo nella seconda parte del Tour.

Il 7 luglio è poi in programma l’attesissima tappa del Mont Ventoux, che prevede una doppia scalata alla leggendaria montagna provenzale e l’arrivo al termine della discesa verso Malaucene.

Determinanti saranno quindi le tappe pirenaiche, a partire da quella di Andorra dell’11 luglio e quelle di Col du Portet e Luz Ardiden. L’ultima vera difficoltà sarà la cronometro di Saint Emilion, alla vigilia dell’arrivo parigino di domenica 18 luglio. Sia la Rai che Eurosport trasmettono la corsa con lunghe dirette integrali, per non perdere neanche una pedalata della gara più prestigiosa del ciclismo mondiale.

Le Olimpiadi di Tokyo inizieranno per il ciclismo su strada già sabato 24 luglio, all’indomani della cerimonia d’apertura, quando si correrà la gara in linea su strada maschile. Questo intervallo di soli sei giorni tra la fine del Tour e l’inizio dei Giochi, costringerà diversi corridori a fare delle scelte ed eventualmente anche ad abbandonare la corsa francese per anticipare il viaggio in oriente e smaltire anche il fuso orario.

Domenica 25 sarà la volta della gara femminile a cinque cerchi, mentre mercoledì 28 si disputeranno entrambe le cronometro per chiudere il programma del ciclismo su strada. Le Olimpiadi di Tokyo saranno trasmesse integralmente in tv e streaming da Eurosport, mentre la Rai potrà mandare in onda 200 ore di dirette facendo ping pong tra le tante gare del programma a cinque cerchi.

Giro femminile e Sardegna

Tour e Olimpiadi occupano tutta la copertina del calendario di luglio, ma non mancheranno altre corse molto interessanti e da non perdere. Il World Tour maschile offre un’altra gara in chiusura del mese, la Clasica San Sebastian, in programma sabato 31. Una gradita novità di questa parte della stagione è rappresentata dal ritorno del grande ciclismo in Sardegna.

Dal 14 al 18 luglio è infatti in programma la Settimana Ciclistica Italia – Sulle strade della Sardegna, organizzata dal GS Emilia riprendendo la storia gloriosa del Giro di Sardegna. Al via ci saranno quasi tutti i corridori italiani attesi alle Olimpiadi, come Elia Viviani, Damiano Caruso, Gianni Moscon e Filippo Ganna, che saranno qui per rifinire la preparazione in vista della trasferta giapponese.

Anche il ciclismo femminile offrirà uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione, il Giro d’Italia, che si presenta con una nuova organizzazione. La corsa, ora in mano a PMG Sport di Roberto Ruini, che la trasmetterà in diretta streaming sulla propria piattaforma, sarà denominata Giro d’Italia donne.

Il via è previsto con la Fossano – Cuneo del 2 luglio e la conclusione con la Capriva del Friuli – Cormons dell’11. Le tappe decisive si preannunciano quelle con arrivo in salita a Pratonevoso e al Monte Matajur, oltre alla cronoscalata di Cascata del Toce.

Ecco le corse di ciclismo del mese di luglio con i canali che le trasmetteranno in tv e streaming