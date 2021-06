Fabio Quartararo vince il Gran Premio d'Olanda di MotoGp ad Assen dopo essere scattato al via dalla seconda posizione alle spalle di Maverick Vinales. Dopo un'ottima partenza (e un leggero contatto con Vinales), Quartararo inizia una lotta con Bagnaia per poi superarlo nel corso del sesto sesto giro e salutare di fatto il resto della compagnia. Vinales chiude secondo dopo aver perso quattro posizioni al via ed essere rimasto per molti giri dietro Takaaki Nakagami, MVP di giornata fino a metà gara, salvo poi chiudere in nona posizione alle spalle di Marc Màrquez (partito 20° in griglia e non ancora al 100% della forma), il quale acciuffa la settima posizione dopo un duello serrato con Aleix Espargaro.

Terza posizione per il campione del mondo in carica Joan Mir, autore di una grande rimonta dopo essere scattato in decima posizione. Chiude quarto Zarco, ancora una volta la migliore (e più consistente) delle Ducati. Termina invece sesto Bagnaia, alle spalle di Miguel Oliveira dopo aver scontato un long-lap penalty per aver ecceduto i limiti della pista. 17^ posizione per l'esordiente Garrett Gerloff su Yamaha che chiude davanti a Luca Marini.

Cadute per Jack Miller, Iker Lecuona e Valentino Rossi, all'ennesimo zero della sua stagione, finora la peggiore della sua carriera stando alle statistiche. Ritiro anche per Jorge Martin su Pramac Ducati, ancora alle prese con i postumi della caduta occorsa a Portimao in aprile.

Per gli amanti delle statistiche, questa è stata la quarta vittoria della stagione per Quartararo che con Vinales (al secondo podio stagionale dopo il Gran Premio inaugurale in Qatar) regala alla casa di Iwata il 751° podio in classe regina. Decimo podio in carriera in MotoGP per Joan Mir, nonostante non sia ancora scattato in prima fila.

Mir: 'Dobbiamo colmare il gap in qualifica'

Le parole del terzo classificato Mir: "Sapevamo di avere un buon passo, ma ancora ci manca il giro secco in qualifica per competere per la vittoria e ho fatto il massimo per andare sul podio. In questa prima parte di stagione abbiamo faticato più di quanto ci aspettassimo. sono contento di aver terminato questa prima parte di stagione e speriamo di tornare più forti dopo le vacanze".

Vinales: 'Problemi con la frizione in partenza'

Le parole del secondo classificato Vinales: "Non so cosa sia successo alla partenza, forse un problema alla frizione. Ero molto lento. Poi ho iniziato a lottare con Nakagami e ho perso ancora più tempo perché ero lento sul rettilineo. La vittoria era il mio obiettivo. Ho provato a raggiungere Fabio alla fine, ma era troppo tardi".

Quartararo: 'Molto felice della mia vittoria'

Le parole del vincitore Quartararo: "È stata una gara dura. All'inizio ho faticato molto nel superare Bagnaia. Poi avevo dei problemi al braccio destro e a metà gara ero un po' spaventato perchè mi faceva male. Sono molto felice della mia vittoria dopo aver fatto secondo in qualifica, ma la gara è ciò che conta".