Sono passati parecchi mesi dal Tour de France 2020 vinto da Tadej Pogacar ma la situazione non sembra essere mutata poi più di tanto. Se si osservano le quote delle agenzie di scommesse, infatti, anche l'edizione al via sabato 26 giugno vedrà come grandi protagonisti il campione uscente e Primoz Roglic. Il primo, fresco campione del Giro di Slovenia, è leggermente avanti rispetto al suo amico e nemico, che probabilmente paga il fatto di non correre da circa due mesi.

Geraint Thomas e Richard Carapaz in lizza per il terzo posto

Nonostante sia complicatissimo tracciare una possibile classifica di un giro non ancora partito e della durata di tre settimane, secondo le agenzie di scommesse internazionali la lotta per il primo posto nella generale sembrerebbe abbastanza scontato: il campione uscente della UAE Team Emirates ha le quote più basse, che oscillano tra il 2.25 e il 2.5; lo tallona, come già detto, Roglic, duplice campione in carica della Vuelta di Spagna.

Il corridore della Jumbo-Visma è infatti quotato fra il 3 e il 3.5.

Alle spalle di questo duo, poi, è dominio del Team Ineos: la squadra, in vista della Grand Boucle, ha infatti schierato un roster che presenta almeno 3 potenziali uomini di classifica, ovvero Geraint Thomas, Richard Carapaz e Richie Porte. Il primo è quotato tra 5 e 6.5, seguito dal vincitore del Giro d'Italia 2019, quotato tra l'8 e l'11. In quinta posizione di questa classifica degli scommettitori si trova infine Porte, con quote che variano tra il 21 e 33. Se queste previsioni dovessero essere confermate dalla strada, la top-5 della classifica generale vedrebbe la presenza di tre corridori appartenenti allo stesso team.

Gli azzurri molto lontani dalle prime posizioni

Tutti gli altri corridori, anche alcuni tra i più attesi, presentano delle quote più alte rispetto a quelle analizzate in precedenza. Il francese e campione del mondo in carica Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) presenta quote che vanno dal 21 al 33, di poco inferiori al range che va dal 25 al 35 assegnato invece a Rigoberto Uran, colombiano della EF Education-Nippo.

Poche le speranze di trionfo anche per la Movistar: il corridore del team che presenta le quote più basse è Miguel Angel Lopez, che si ferma a valori che vanno da 30 a 41.

Pochissime le speranze di un buon posizionamento per i corridori italiani, presenti in numero molto ridotto nella corsa in terra francese. Secondo le previsioni dei bookmarkers, infatti, l'azzurro con le quote più basse è Vincenzo Nibali, al quale sono stati associati valori che vanno da 75 a 501. Nessuna speranza invece per Davide Formolo, che presenta quote pari o addirittura superiori a 501.