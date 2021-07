Si conclude nel migliore dei modi il preolimpico per l'Italia del Basket: battuta la Serbia con il punteggio di 102 a 95, gli azzurri ora sono pronti per le Olimpiadi di Tokyo. L'ultima partecipazione per l'Italia del basket alle Olimpiadi risale al 2004, in quell'anno la nazione ospitante era la Grecia. Gli azzurri riuscirono ad arrivare in finale, ma giunti a quel match crollarono sotto i colpi di una grandissima Argentina con il tabellone che indicava il risultato di 84 a 69 in favore dell'Albiceleste.

Da quel momento in poi tante delusioni per la nazionale: due noni posti agli Europei (2005-2007), un nono posto al Mondiale del 2006, e infine una serie di non qualificazioni alle Olimpiadi di Pechino, agli Europei del 2009 e ai Mondiali dell'anno successivo.

In quel periodo soprannominato "buio", l'Italia aveva molte difficoltà, non aveva una presenza fissa da parte di chi giocava in NBA, inoltre vi era la mancanza di un leader e la mancanza di giovani promesse.

Tutte queste cose le ha invece ritrovate Coach Sacchetti che è pronto a una nuova sfida: le Olimpiadi. Alle Olimpiadi di Tokyo l'Italia è stata sorteggiata nel girone B insieme ad Australia, Germania e Nigeria. L'Italia è pronta di nuovo a stupire tutto il mondo, ed è pronta a regalare a tutti i tifosi un'estate magica.

La composizione dei gironi

Italbasket inserita nel girone B con Australia, Germania e Nigeria. Alle fasi finali, passeranno le prime due di ogni girone e le due migliori terze.

Questa la composizione di ogni singolo girone:

GIRONE A

Iran

Francia

USA

Repubblica Ceca

GIRONE B

Australia

Germania

Italia

Nigeria

GIRONE C

Argentina

Giappone

Spagna

Slovenia

I convocati per le Olimpiadi

Coach Sacchetti per l'Italia convocherà: Simone Fontecchio, Nico Mannion, Stefano Tonut, Achille Polonara, Alessandro Pajola, Michele Vitali, Niccolò Melli (capitano), Gianpaolo Ricci, Amedeo Tessitori, Riccardo Moraschini, Marco Spissu.

Tra questi nomi che hanno partecipato al preolimpico si aggregherà Danilo Gallinari che ha concluso la sua stagione in NBA 3 giorni fa con gli Atlanta Hawks e ha dato piena disponibilità alla Nazionale italiana. Gallinari prenderà il posto di Awudu Abass che ha partecipato al preolimpico con l'Italia.

Nico Mannion - Il trascinatore dell'Italia

Nelle partite più importanti dell'Italia degli ultimi 17 anni, Coach Sacchetti è riuscito a trovare un trascinatore, un leader di questa squadra: Nico Mannion. Mannion, dopo una stagione difficile in NBA con i Golden State, è riuscito a mostrare il suo vero potenziale con gli azzurri ed è pronto a portare l'Italia lontana alle Olimpiadi.

Nella finale contro la Serbia, Mannion ha realizzato 24 punti conquistando il titolo di miglior marcatore del match, inoltre ha avuto una percentuale di realizzazione di tiri liberi pari al 100%: 9/9 ai liberi, compresi 4 pesantissimi nell'ultimo minuto. Con soli 20 anni, Nico Mannion rappresenta per l'Italia la promessa più importante.

Simone Fontecchio - Un preolimpico straordinario

Simone Fontecchio ha giocato un preolimpico straordinario, nella finale ha realizzato ben 22 punti, riuscendo a esser onnipresente in tutte le zone del campo. In questo torneo per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi, Fontecchio è diventato un muro difensivo unito a una intelligenza offensiva che nella nazionale azzurra non si vedeva da tanto tempo. Un trascinatore per l'Italia.

Achille Polonara - Una stagione da incorniciare

Secondo la FIBA (Federazione Internazionale Pallacanestro) l'MVP del torneo di Belgrado del Preolimpico è Achille Polonara. Ex giocatore del Baskonia che giocherà per il Fenerbahce la prossima stagione, Polonara ha avuto una prestazione spettacolare al tiro dietro la linea dei tre punti, colpendo il 75 percento (4-su-4 nel primo tempo, 6-su-8 alla fine).

Polonara ha concluso questo torneo con numeri straordinari: 17,3 punti a partita, 9,3 rimbalzi e una superba percentuale di 69,2% canestri dal campo in una media di 29,2 minuti a partita.