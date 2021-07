Questo sabato 24 luglio si è svolta la prima giornata di gare con medaglie in palio ai Giochi Olimpici di Tokyo

L'Italia inizia la propria rassegna a cinque cerchi con una medaglia d'oro nel taekwondo con Vito Dell'Aquila (nella categoria fino a 58 Kg) e una medaglia d'argento nella scherma con Luigi Samele (nella sciabola individuale).

Ma sono stati molti altri gli atleti italiani a gareggiare nei vari sport nella giornata di questo sabato.

Gli sport di squadra in gara

La giornata dell'Italia è iniziata con uno sport di squadra, ovvero la Pallavolo maschile: la nazionale azzurra è riuscita a imporsi per 3-2 contro il Canada.

La squadra allenata da Gianlorenzo Blengini ha sofferto molto soprattutto nei primi due set, ma alla fine è uscita vittoriosa, ora attende nella mattina di lunedì la temibile Polonia.

In campo questo sabato sono scese anche le ragazze italiane del Basket 3 vs 3, sport che fa il suo esordio a livello olimpico. Le azzurre sono riuscite ad imporsi contro la Mongolia con il risultato di 15-14, poi però hanno perso contro la squadra favorita per la vittoria finale: la Francia, con il punteggio di 16-19.

Male gli italiani nella corsa di ciclismo su strada maschile, con tutti i corridori azzurri arrivati in ritardo rispetto al gruppo dei migliori. L'oro è andato all'ecuadoriano Carapaz.

Finisce l’avventura di Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati nel Mixed Team del tiro con l’arco.

L'Italia femminile di softball ha invece perso contro il Giappone per 5-0.

Gli sport individuali in gara

Nel canottaggio il percorso dell'Italia è stato praticamente perfetto, in quanto tutte e cinque le imbarcazioni azzurre passano il turno senza dover sperare nei ripescaggi.

Tanta amarezza invece per Sofia Ceccarello, che non è riuscita a conquistare il pass per la finale nel tiro al segno, nella specialità 10 m, in quanto ha sbagliato l'ultimo tiro dopo esser stata sempre nelle migliori 8.

Nella specialità pistola uomini 10 m non riesce ad avanzare nemmeno Paolo Monna.

Nel pugilato avanza l'italiana Irma Testa che vince nettamente contro la russa Vorontsova.

Al primo turno finisce invece l'avventura della judoka Francesca Milani nella categoria 48 kg.

Nel Tennis passano il turno Fognini e Sonego, mentre vengono eliminati Sara Errani e Musetti.

Nel nuoto passa Razzetti, che si qualifica per la finale dei 400 m misti, alla semifinale accedono anche le ragazze Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi nei 100 farfalla, mentre va in finale dei 400 sl Gabriele Detti. Sempre nel nuoto si è qualificata Ilaria Cusinato per la finale dei 400 misti. Bene anche Martinenghi e Poggio nelle semifinali dei 100 rana.

Nel tennis tavolo Debora Vivarelli è stata eliminata al primo turno del torneo, nella ginnastica sono stati eliminati sia Edalli che Lodadio.

Infine nel dressage finisce l'avventura olimpica di Francesco Zaza, che non riesce a qualificarsi per la finale.