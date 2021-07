Sarà un'Olimpiade di Tokyo che, per quanto riguarda il Tennis, dovrà, purtroppo, fare i conti con diversi forfait, alcuni dei quali illustri: il torneo olimpico che si svolgerà dal 24 luglio al 1° agosto, pertanto, non presenterà il meglio del meglio del tennis mondiale. Per quanto riguarda i colori azzurri, alla rinuncia di Jannik Sinner si è aggiunta quella "last minute" del numero uno del ranking in Italia, ovvero Matteo Berrettini, fresco finalista di Wimbledon: un infortunio alla coscia ha costretto l'attuale numero 8 del mondo ad abbandonare il sogno olimpico ancor prima di cominciare questa avventura.

Vediamo di fare il punto della situazione, secondo gli ultimi aggiornamenti, per quanto riguarda il tabellone maschile di Tokyo 2020.

Olimpiadi Tokyo: aggiornamento tabellone maschile tennis

Matteo Berrettini è il quinto giocatore tra i top ten che non parteciperà al torneo olimpico di Tokyo: prima di lui, hanno rinunciato il numero 3, Rafa Nadal, Dominic Thiem (N. 5), Roger Federer (N. 9) e Denis Shapovalov (N. 10).

Il ruolo di favorito numero uno non può che spettare a Novak Djokovic, trionfatore sull'erba di Wimbledon: a Tokyo, però, si giocherà sui 12 campi "duri" (classica resina degli hardcourt statunitensi) dell'Ariake Tennis Park. Le partite si giocheranno tutte al meglio dei 2 set, eccezion fatta per la finale.

Il tabellone sarà composto da 64 giocatori.

Nole Djokovic avrà tra i suoi principali avversari i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, oltre all'eclettico greco Stefanos Tsitsipas e il solido tedesco Alexander Zverev.

Tra le 16 teste di serie del tabellone principale, occhio al canadese Auger-Aliassime e all'argentino Schwartzman.

Il veterano Gaël Monfils potrebbe rappresentare l'outsider di turno come il polacco Hubert Hurkacz. Da tenere in considerazione anche i due russi, Aslan Karatsev e Karen Khachanov.

Tra le teste di serie anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini

Il tennista torinese (n. 13 del tabellone di Tokyo) ha raggiunto gli ottavi a Wimbledon e non si può nascondere: l'obiettivo sarebbe quello di conquistare una medaglia.

Lo stesso obiettivo di Fabio Fognini (n. 15) che, a Tokyo, dovrà per forza assumersi il ruolo di leader della squadra azzurra, sia per il suo passato in Davis, sia perché è il giocatore più esperto e in grado di "caricare" il resto della rappresentanza italiana.

Tralasciando le polemiche legate al forfait di Jannik Sinner, l'Italia si presenterà alle Olimpiadi di Tokyo con buone speranze di portare a casa una medaglia: non dimentichiamo che, oltre a Fognini e Sonego, l'Italia potrà schierare anche un Lorenzo Musetti molto "carico". Il tennista di Carrara si è ritrovato all'ultimo momento nella condizione di poter partecipare alla spedizione azzurra: attenzione perché Musetti, con i suoi 19 anni e la sua adattabilità a tutte le superfici, potrebbe combinare qualche piacevole scherzetto.