Si muove anche il mercato del Basket della serie A italiana con i campioni in carica della Virtus Bologna a caccia di un play dopo la decisione di Chiozza di rimanere in NBA con i Golden State Warriors con un two-way contract. Il club italiano non si è fatto trovare impreparato di fronte a questo ostacolo e ha cambiato subito il suo obiettivo puntando tutto sempre su un giocatore dei Golden State Warriors, ovvero l'italiano Niccolò Mannion.

Il giocatore, reduce da un gran torneo preolimpico a Belgrado con cui ha ottenuto il pass per disputare i Giochi Olimpici, è restricted free agent nella NBA in quanto i Golden State hanno deciso di estenderne la qualifying offer, ma nella squadra sembra che la sua opportunità di emergere sia messa da parte proprio a causa dell'arrivo di Chiozza.

Infatti da ormai poche ore è stato reso ufficiale il passaggio di Nico Mannion alla Virtus Bologna.

Cosa significa 'resticted free agent' e 'qualifying offer'?

Il mercato del basket è molto complesso e si basa su scambi, chiamati draft, e sui giocatori Free Agent. I Free Agent sono i giocatori NBA senza contratto e che quindi sono svincolati, possono scegliere con quale franchigia firmare. Ma la libertà di firmare per un player Free Agent dipende se è "Unrestricted" o "Restricted".

Nel primo caso i giocatori possono firmare con qualsiasi squadra e discutere lo stipendio in base al Salarity Cap della franchigia. Questa tipologia di giocatori è quella più richiesta e ricercata in quanto consiste in trattative molto facili da portare a termine.

Inoltre il giocatore non deve tener conto della sua squadra precedente, inoltre quest'ultima non ha la possibilità di conoscere le offerte delle altre società in quanto non può bloccare eventuali firme.

Per quanto riguarda invece un giocatore Restricted Free Agent, egli è sempre un giocatore che ha terminato il proprio contratto, ma non può ricevere offerte da tutte le franchigie in quanto sussistono dei paletti che limitano la sua possibilità di scegliere.

Il giocatore, in questo caso, rimarrà nella sua squadra se entro tre giorni quest'ultima presenti un'offerta che pareggi quella presentata dall'altra franchigia.

Affinché un giocatore sia restricted, la squadra deve presentare una proposta di estensione di qualifying offer al giocatore dall'ultima partita delle finali NBA fino al 30 giugno.

Cosa sono le 'qualifying offers'?

Le qualifying offers entrano in gioco nel momento in cui il giocatore possiede un restricted free agency. In questo caso il team originario ha il diritto di precedenza su tutte le altre squadre che vogliono il giocatore. Attraverso la qualifying offer la franchigia ha l'opportunità di allungare il contratto del giocatore per un altro anno con un importo definito.