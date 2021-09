Sarà un sabato sera infuocato per gli amanti della Boxe, che oggi 25 settembre potranno ammirare la sfida per il mondiale dei pesi massimi tra il campione Anthony Joshua e lo sfidante Oleksandr Usyk. Un match attesissimo tra un campione ormai affermato nella massima categoria del pugilato e uno sfidante pericoloso, già campione indiscusso nella categoria dei pesi cruiser e ora deciso a tentare la scalata anche tra i giganti. Teatro della super sfida sarà il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, che farà ovviamente il tifo per il beniamino locale Joshua.

Joshua: una sfida da vincere per puntare al super derby con Fury

Il 31enne inglese di origini nigeriane Anthony Joshua (24 vittorie ed una sconfitta in carriera) è ormai una vera star in patria ed anche a livello mondiale, un uomo capace di attirare folle oceaniche negli stadi. "AJ", dopo aver conquistato l'oro olimpico ai Giochi di Londra 2012 ha guadagnato il cuore dei fan inglesi da professionista, macinando vittorie (e ko) su vittorie, fino alla conquista del mondiale IBF nel 2016. Le prime difficoltà le ha incontrate nel 2017, quando ha dovuto faticare non poco per battere l'ex campione Wladimir Klitschko in uno spettacolare match a Wembley, che lo ha visto trionfare dopo aver rischiato il ko.

Quella che poteva essere una svolta negativa per la sua carriera è invece arrivata nel giugno 2019, quando Joshua ha debuttato negli Stati Uniti difendendo le sue cinture contro Andy Ruiz. Un match che sembrava in cassaforte quando l'inglese riuscì ad atterrare il corpulento messicano nel terzo round, ma che si è poi trasformato in un incubo per Joshua.

Nello stesso terzo round lo sfidante riuscì a scuotere il campione, mettendolo knockout per ben due volte prima della fine della ripresa. Al settimo round la resa definitiva, con Joshua ko e privato delle sue cinture. L'inglese ha poi conquistato la sua rivincita, battendo il messicano ai punti (senza convincere del tutto) e tornando campione solo pochi mesi dopo.

Da allora Joshua ha combattuto solo una volta, mandando ko il bulgaro Kubrat Pulev.

Quando tutto faceva pensare ad una imminente sfida contro il connazionale Tyson Fury, campione WBC, quest'ultimo ha dovuto rinunciare per concedere la rivincita all'ex campione Deontay WIlder. In caso di vittoria contro Usyk e di Fury contro Wilder, nulla potrà più impedire l'atteso derby inglese per la riunificazione di tutti i titoli dei pesi massimi, un match che attirerebbe folle oceaniche nel Regno Unito.

Usyk: contro Joshua il match della verità

Prima di iniziare a pensare al futuro, Joshua dovrà però affrontare un ostacolo molto duro nell'ucraino Usyk, imbattuto in 18 incontri. Anche lo sfidante ha conquistato l'oro a Londra 2012, nella categoria dei pesi massimi, ma da professionista ha combattuto nella categoria inferiore, i pesi cruiser.

Qui Usyk ha dimostrato tutto il suo valore, arrivando a conquistare tutte le cinture iridate, laureandosi campione indiscusso della categoria. Una volta "ripulita" la divisione dei cruiser, l'ucraino ha deciso di tentare la scalata mondiale anche nei pesi massimi. Fino ad ora l'ucraino ha disputato due soli match nella nuova categoria, entrambi vinti. Se dal lato tecnico Usyk ha mostrato di essere al top, quello che più preoccupa l'ucraino è il netto divario fisico che lo separa dai giganti della categoria. Già nei primi round contro Derek Chisora l'ucraino ha sofferto non poco contro lo strapotere fisico del rivale. Sarà interessante vedere come e se lo sfidante riuscirà ad arginare la fisicità e la potenza indiscussa del campione, l'ostacolo più duro da superare.

Joshua vs Usyk: dove vedere il match

La sfida tra Anthony Joshua e Oleksandr Usyk, valevole per i titoli WBA, WBO e IBF dei pesi massimi, sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN. Il collegamento con il Tottenham Hotspur Stadium di Londra è previsto per le ore 19:00 di oggi sabato 25 settembre, con la messa in onda dei match di contorno che precederanno l'attesa supersfida mondiale.