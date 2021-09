Con buona pace di chi sognava la supersfida tutta 'british' tra Anthony Joshua e Tyson Fury che darebbe ai pesi massimi un campione indiscusso dopo oltre vent'anni, in meno di un mese ci saranno comunque due 'scontri tra titani'. I due campioni del mondo della divisione regina tornano sul ring e quella sfida tanto sognata dagli sportivi d'oltremanica dovranno sudarsela, alla luce dei rispettivi impegni. Si parte il 25 settembre con il combattimento, allo stadio del Tottenham Hotspur di Londra, tra Anthony Joshua e Oleksandr Usyk valido per le corone Wba, Ibf, Ibo e Wbo.

Si prosegue il 9 ottobre alla T-Mobile Arena di Las Vegas per il terzo confronto tra Tyson Fury e Deontay Wilder, valido per il titolo mondiale versione Wbc che Fury strappò a Wilder il 22 febbraio dell'anno scorso. Ma questa, per il momento, è un'altra storia.

Usyk: un sogno che si avvera

Benché abbia disputato soltanto due combattimenti tra i pesi massimi, vinti contro Chazz Witherspoon nell'ottobre del 2019 e contro Derek Chisora esattamente un anno dopo, Oleksandr Usyk è lo sfidante ufficiale della Wbo e la questione è stata al centro di una contesa, quando sembrava che quest'anno Joshua dovesse combattere per l'indiscusso contro Fury. Il pugile ucraino, infatti, aveva intimato a Joshua di lasciare il titolo vacante nel caso in cui si fosse rifiutato di affrontarlo subito, anche se probabilmente si sarebbe trovato un accordo per rinviare il match (sempre che Joshua fosse uscito vincitore dal match con Fury).

Ma il ricorso vinto da Wilder che ha obbligato Fury a rispettare la clausola di rematch, dopo il secondo combattimento tra i due, ha reso le cose più semplici e per Usyk è dunque arrivata la chance di una carriera. Era il suo obiettivo dichiarato all'indomani del successo prima del limite contro Tony Bellew, a novembre del 2018, quando l'allora campione imbattuto e indiscusso dei cruiser dichiarò la sua intenzione di diventare un peso massimo e combattere per il titolo.

Inutile dire che Joshua si troverà di fronte l'avversario più duro di sempre, una macchina quasi perfetta con un personale di 18 vittorie in altrettanti incontri di cui 13 per ko. L'unico dilemma per il 34enne ucraino, dopo aver dominato la categoria dei massimi leggeri, è quello di dover ancora dimostrare la sua effettiva forza come peso massimo visto che gli avversari dei primi due match, compreso l'esperto Chisora, erano comunque alla sua portata.

Nei confronti di Joshua, inoltre, accuserà certamente un gap di stazza e di allungo.

Joshua ha ormai superato l'incubo Ruiz

C'è da una data indelebile nella carriera di Anthony Joshua ed è il tremendo ko incassato da Andy Ruiz al Madison Square Garden l'1 giugno del 2019. AJ fu poi capace di riprendersi subito i titoli nel rematch contro il pericoloso californiano a dicembre dello stesso anno, impostando il match sui binari delle sue abilità tecniche e tenendosi a distanza da un pugile non potentissimo che, però, sapeva essere veloce ed esplosivo. A dicembre dell'anno scorso, nel combattimento dominato e vinto per ko in 9 riprese contro il bulgaro Kubrat Pulev, ha dimostrato di aver superato l'incubo di una durissima lezione subita.

Chiaro che contro Usyk che, pugilisticamente parlando, non ha davvero punti deboli, ci vorrà il miglior AJ: quello che nella splendida battaglia di Wembley del 2017 pose fine alla carriera di Wladimir Klitschko. Joshua arriva alla sfida con Usyk con un personale di 24 vittorie di cui 22 per ko e 1 sconfitta.

La riunione in diretta su Dazn

Il mondiale dei pesi massimi tra Joshua e Usyk verrà trasmesso in diretta streaming su Dazn che si collegherà con il Tottenham Stadium intorno alle 19:00 del 25 settembre. Il match-clou non si disputerà prima delle 22:30, ma la card è comunque di prim'ordine.