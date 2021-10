Con il calendario di corse ormai esaurito e gran parte dei corridori più importanti già sistemati per la prossima stagione, nel Ciclismo professionistico è il momento di avvicinarsi alla chiusura degli organici in vista del 2022. Tra le squadre di prima fascia, la Deceuninck Quickstep ha già messo quasi a punto la sua rosa, con ben 24 corridori già definiti sul massimo dei 30 consentiti dal regolamento Uci. La prima novità del team diretto da Patrick Lefevere sarà però il nome. Dopo tre anni da main sponsor la Deceuninck uscirà infatti di scena e al suo posto tornerà lo storico partner di Lefevere, la Quickstep.

Ciclismo: esce Deceuninck, arriva Alpha Vinyl

Con l’addio di Deceuninck, la squadra più vincente dell’ultima stagione di ciclismo professionistico tornerà ad avere lo storico marchio Quickstep come primo nome, affiancato dalla new entry Alpha Vinyl. Nel 2022 il nome ufficiale del team sarà dunque Quickstep – Alpha Vinyl, un binomio che ha permesso a Patrick Lefevere di progettare il futuro a lungo termine. La partnership andrà avanti almeno fino al 2026, e ha consentito al team di blindare alcuni dei big, a partire da Julian Alaphilippe e Remco Evenepoel.

La nuova Quickstep si poggerà su buona parte dell’organico visto in questa stagione sotto la denominazione Deceuninck. Lefevere ha lasciato partire un paio di pezzi pregiati, Sam Bennett (Bora) e Joao Almeida (UAE), ma ha operato una serie di prolungamenti di contratto per quasi tutti gli altri corridori più importanti.

In attesa di definire la posizione di alcuni corridori ancora in bilico, come Mark Cavendish, sono già 24 i nomi che compongono l’organico della Quickstep – Alpha Vinyl. Insieme a quelli che hanno rinnovato ci sono anche tre novità, tre giovani che promettono di aggiungersi al lungo elenco di tanti lanciati dal team belga.

Il primo è il 22enne belga Stan Van Tricht, che si è già messo in luce in questa stagione in alcune semiclassiche correndo con il team continental SEG.

Il secondo è il 21enne britannico Ethan Vernon, ottimo passista e vincitore di una tappa al Tour de l’Avenir. L’ultimo è un giovanissimo slovacco, Martin Svrcek, che ha appena chiuso il suo biennio da juniores. Svrcek inizierà la stagione negli under 23 per poi passare al ciclismo pro a tutti gli effetti già da luglio.

Andrea Bagioli: ‘È la squadra perfetta per crescere’

Le ultime novità sui rinnovi dei corridori già in organico alla Deceuninck hanno riguardato Davide Ballerini e Andrea Bagioli. Entrambi hanno firmato un biennale e resteranno dunque al team belga fino al termine del 2023. Ballerini è stato grande protagonista ad inizio stagione, vincendo la Omloop Het Nieuwsblad, la corsa che apre il calendario delle classiche fiamminghe.

Bagioli ha vissuto un 2021 di alti e bassi, segnato da un lungo stop per un infortunio al ginocchio, ma anche dalle buone prestazioni nel finale di stagione, culminato con la convocazione in azzurro sia agli Europei che ai Mondiali.

“Sono felicissimo di restare altri due anni, penso che questa sia la squadra perfetta per aiutarmi a migliorare e a crescere come corridore” ha dichiarato il giovane corridore valtellinese. “Ho apprezzato i due anni che ho trascorso qui. Il primo è stato un po’ strano, con l’impatto della Covid-19. Quest’anno è stato duro per l’infortunio al ginocchio, quindi sono pronto a dare il massimo per i prossimi due anni” ha commentato Bagioli.

Ecco i 24 corridori attualmente in organico alla Quickstep - Alpha Vinyl per la stagione di ciclismo 2022