Ormai archiviate anche le ultime gare del 2021, per il Ciclismo professionistico è già il momento di guardare al futuro. Le squadre hanno già definito gran parte dei rispettivi organici per la prossima stagione, soprattutto le più forti formazioni del World Tour. Tra queste anche il Team Bahrain Victorious, che ha vissuto un 2021 eccezionale con la bellezza di trenta vittorie, tra cui la Parigi-Roubaix di Colbrelli, oltre al podio di Damiano Caruso al Giro d’Italia e sei tappe nei grandi giri. La squadra guidata da Milan Erzen ha puntato sulla continuità per la prossima stagione, confermando i suoi big e concludendo poche operazioni sul ciclo mercato.

Team Bahrain, via Poels e Haller

Il Team Bahrain Victorious ha detto addio a sei corridori, che non sono stati confermati per la prossima stagione. Il nome più prestigioso di questo gruppetto è quello dell’olandese Wout Poels. Nella squadra 2022 non ci saranno neanche Kevin Inkelaar, Marcel Sieberg, Marco Haller, Scott Davies ed Eros Capecchi. Quest’ultimo ha ora annunciato la decisione di chiudere la carriera e dare l’addio al ciclismo professionistico, in cui è arrivato nel 2006 saltando direttamente dalla categoria juniores. “Sono contento di questa scelta perché è il momento giusto” ha commentato Capecchi confermando la chiusura della carriera alla Gazzetta dello Sport.

Capecchi era arrivato al professionismo con grandi aspettative, ma si è ritagliato un ruolo essenzialmente da gregario, militando in grandi squadre e al fianco di numerosi campioni.

Ha corso con la Liquigas, la Scott-American Beef, quindi con Movistar, Astana, Quick Step e Team Bahrain.

Nonostante una carriera al servizio degli altri, Capecchi si è tolto qualche bella soddisfazione personale, su tutte la vittoria nella tappa di San Pellegrino Terme al Giro d’Italia 2011.

Caruso rinnova, in ammiraglia arriva Kreuziger

In vista della stagione 2022 il Team Bahrain ha concluso i rinnovi di due dei corridori di maggior spicco della squadra, Damiano Caruso e Gino Mäder. “Quando qualcosa funziona bene non c’è bisogno di cambiare” ha dichiarato Caruso nell’annuncio con cui è stato confermato il rinnovo del suo contratto.

Se il siciliano rappresenta l’esperienza e la solidità del team, Gino Mäder è uno dei talenti su cui costruire il futuro. Lo svizzero ha firmato un triennale dopo questo splendido 2021 in cui ha vinto una tappa al Giro d’Italia, una al Giro di Svizzera ed ha concluso al quinto posto la Vuelta España.

Insieme agli altri big già sotto contratto, come Colbrelli, Mohorič e Landa, il Team Bahrain Victorious completerà l’organico per la prossima stagione con tre nuovi innesti. Il nome più prestigioso di questo terzetto è quello di Luis León Sánchez, uno dei veterani del gruppo. Lo spagnolo ha lasciato la Astana dopo sette anni e metterà la sua classe ed esperienza al servizio del Team Bahrain Victorious.

La squadra di Milan Erzen guarderà però anche al futuro con due nuovi giovani talenti molto interessanti. Il primo è il danese Johan Price-Pejtersen, Campione d’Europa e del Mondo a cronometro nella categoria under 23. Il secondo è il polacco Filip Maciejuk, vincitore quest’anno dell’Etoile d’Or, corsa a tappe della Coppa delle Nazioni under 23.

L’ultima novità in casa Team Bahrain riguarda la rosa dei tecnici. Sull’ammiraglia salirà infatti anche Roman Kreuziger, il 35enne ceco che ha appena annunciato il suo ritiro dal ciclismo professionistico. Dopo un’anonima stagione passata alla Gazprom, Kreuziger inizierà subito una nuova carriera nelle vesti di direttore sportivo.