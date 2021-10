Sarà un match da non perdere per i tanti appassionati italiani di MMA quello che andrà in scena sabato 23 ottobre all'UFC Apex di Las Vegas in Nevada. Nel main event della Fight Night sarà infatti impegnato il nostro Marvin Vettori, l'atleta italiano più rappresentativo nel mondo delle arti marziali miste. Vettori sarà impegnato nella durissima sfida contro il brasiliano Paulo Costa, in un match che può ridefinire le gerarchie nella categoria dei pesi medi.

Vettori vuole rimanere in alto nel ranking UFC, contro Costa un match da vincere a tutti i costi

Il 28enne trentino Marvin Vettori torna a combattere dopo la sconfitta ai punti nel match contro Israel Adesanya del 12 giugno scorso, valevole per il titolo UFC dei pesi medi. In quella occasione "The Italian Dream" ha incassato la sua prima sconfitta negli ultimi sei incontri, interrompendo una striscia di vittorie che lo aveva portato a confrontarsi nuovamente contro il campionissimo nigeriano. Anche la precedente sconfitta di Vettori avvenne ad opera di Adesanya, che nell'aprile 2018 si impose sempre ai punti in tre round. Da allora Vettori ha dovuto ripartire quasi da zero, ricominciando a macinare vittorie per conquistarsi un posto in alto nei ranking UFC, dove attualmente occupa il quinto posto nella categoria dei medi.

In carriera Vettori vanta 17 vittorie (di cui 2 per ko e 9 per sottomissione), 5 sconfitte e 1 pareggio, con successi contro avversari quotati come Jack Hermansson e Kevin Holland. Negli ultimi due anni il fighter di Mezzocorona (Trento) è cresciuto moltissimo, arrivando a conquistarsi un posto di rilievo nella promotion più importante del mondo.

Quello che fino ad ora è mancato a Vettori è una vittoria schiacciante contro avversari di prima classe, ma il nostro portacolori ha sempre dimostrato di essere un atleta di ottimo livello. Il suo match contro Hermansson, premiato con il "Fight of the Night" dalla UFC, gli ha fatto guadagnare molti consensi, ma ancora la strada verso il titolo è lunga e tortuosa.

L'avversario che si troverà di fronte a Las Vegas è uno dei fighter più forti della categoria, dotato di una potenza devastante e capace di imporre spesso la legge del ko ai suoi avversari.

Paulo Costa: vincere per tentare un nuovo assalto al titolo UFC

Anche per il 31enne brasiliano Paulo Costa, numero 2 del ranking, l'ultimo avversario è stato il campione in carica Adesanya. A differenza di Vettori però "Borrachinha" ha perso in maniere schiacciante, subendo un duro ko al secondo round. Una sconfitta pesante per il brasiliano, accreditato come unico sfidante credibile per il campione, che lo ha invece annichilito con irrisoria facilità. Dopo più di un anno dalla sonora sconfitta, Costa si trova a dover ritentare la scalata al vertice, per tentare di conquistare una seconda occasione titolata.

Al momento Costa ha un record di 13 vittorie ed una sola sconfitta, con ben undici vittorie avvenute per ko. E' proprio la sua potenza a renderlo un fighter estremamente pericoloso per chiunque, un atleta contro il quale anche un solo secondo di distrazione può essere fatale. Vettori dovrà dare il meglio di sè per portare a casa un successo, conscio che per entrambi questo è un match da non perdere se si vuole riprovare a conquistare la cintura UFC.

Costa vs Vettori: dove vedere l'evento UFC

UFC Fight Night: Costa vs Vettori, in programma sabato 23 ottobre a Las Vegas, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN. Il collegamento è previsto per le ore 22:00, orario in cui andranno in onda i primi match della main card.

Oltre al main event, la card principale prevede i seguenti match: Nicolae Negumereanu vs Ike Villanueva (pesi mediomassimi), Dwight Grant vs Francisco Trinaldo (welter), Alex Caceres vs Seung Woo Choi (piuma), Jessica Rose Clark vs Joselyne Edwards (pesi gallo donne) e Grant Dawson vs Rick Glenn (leggeri).