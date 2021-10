C'è tanta, tantissima attesa per un'altra sfida mondiale nei pesi massimi, quella che vede il campione WBC Tyson Fury incrociare i guantoni per la terza volta con Deontay Wilder. Sabato 9 ottobre (le prime ore di domenica 10 in Italia), la T-Mobile Arena di Las Vegas ospiterà il match valevole per il mondiale, con l'americano Wilder che cercherà di riprendersi la cintura che è stata sua per ben 5 anni.

Fury: vincere per poi puntare a Usyk

Solo poche settimane fa è andata in scena a Londra la sfida tra Anthony Joshua e Oleksandr Usyk, valevole per le corone WBA, WBO e IBF detenute dal pugile inglese.

A sorpresa a spuntarla è stato invece l'ucraino, divenuto nuovo campione dei pesi massimi. La sconfitta di Joshua ha fatto per ora saltare i piani di un super-derby inglese per la riunificazione di tutte le cinture dei massimi tra Joshua e Fury. Una sfida che era stata già annunciata per la scorsa estate, ma che è poi saltata a causa di alcune clausole contrattuali che prevedevano la rivincita tra lo stesso Fury e Wilder.

Tyson Fury, 33 anni, non sale sul ring dal febbraio 2020, quando inflisse proprio a Deontay Wilder la sua prima sconfitta in carriera. Un ko che ha permesso al britannico di ritornare campione del mondo dopo esserlo stato nel 2015. In carriera "The Gypsy King" ha disputato 31 match, con 30 vittorie ed un solo pareggio.

Quell'unico match non vito risulta essere proprio il primo match con l'americano, in cui pur subendo due atterramenti e rischiando il ko, Fury ha dominato la contesa per lunghi tratti tenendo a bada l'impressionante potenza di Wilder con una tecnica nettamente migliore di quest'ultimo. La rivincita è invece risultata essere un dominio vero e proprio, con l'inglese vincitore per ko tecnico al settimo round.

Fury ha dimostrato, dopo un periodo di allontanamento dalla boxe, di essere uno dei migliori interpreti del pugilato nei massimi e una nuova vittoria contro "The Bronze Bomber" lo metterebbe sulla strada del neocampione Usyk, per decidere chi sarà il campione indiscusso della categoria.

Wilder cerca il riscatto, a Las Vegas l'ultima occasione

Il match del 22 febbraio 2020, sempre a Las Vegas, è stato l'ultimo disputato dal 35enne statunitense Deontay Wilder. La sconfitta subita per mano di Fury è la prima ed unica di una carriera che ha visto il pugile di Tuscaloosa (Alabama) vincere 42 incontri con ben 41 successi prima del limite e pareggiare solo in occasione del primo match con l'attuale campione. La potenza devastante dell'americano non ha sortito effetti, se non nei due atterramenti del primo match contro la boxe più tecnica di Fury, che nel corso dei primi due match ha dimostrato di essere il pugile migliore. La terza sfida vede Wilder ancora sfavorito, ma in questo anno e mezzo di lontananza dal ring l'ex campione dichiara di aver migliorato molti aspetti della sua boxe, che potrebbero dargli nuove possibilità contro il britannico.

Dalla sua Wilder può sempre contare su una potenza fuori dal comune, che gli ha concesso di risolvere spesso i suoi match in modo clamoroso, e rischiando di mettere fuori gioco lo stesso Fury nel primo match, disputato a Los Angeles. Una vittoria dell'americano porterebbe inevitabilmente ad un nuovo match tra i due, rimandando ancora una volta la sfida di riunificazione tra i detentori delle cinture. Un eventualità che Fury non vuole prendere in considerazione, chiudendo una volta per tutte la "faida" con Wilder.

Fury vs Wilder, dove vedere il match

La sfida tra Tyson Fury e Deontay Wilder, valevole per il titolo mondiale WBC dei pesi massimi, sarà trasmessa in esclusiva in pay-per view su Sky PrimaFila (canale 256 di Sky). Il collegamento è previsto per le 02:30 di domenica 10 ottobre 2021, con l'inizio del match principale previsto per le ore 05:00.