L'ex campione di Ciclismo, Filippo Pozzato, si trova da qualche giorno ricoverato presso il reparto di pneumologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza in seguito alle complicanze del Covid-19.

Secondo quanto racconta lo stesso Pozzato, ha manifestato i primi sintomi il 23 ottobre, ossia due giorni prima di fare il vaccino: una scelta di cui ora il ciclista fa autocritica: "Dovevo vaccinarmi prima".

Pozzato: 'Dovevo vaccinarmi prima'

Durante un intervista alla Gazzetta dello Sport, Filippo Pozzato, ha raccontato che aveva un appuntamento per la prima dose del vaccino il 25 ottobre, ma di aver iniziato a manifestare dei sintomi giusto pochi giorni prima.

Il campione ha iniziato a stare male verso il 23 ottobre con qualche linea di febbre, che in breve arriva a 38°: "Faccio subito il tampone, è Covid. Poi ho avuto 39,5° per quasi 10 giorni, ero quasi morto. Pochi giorni fa mi è andata via la febbre, ma la saturazione dell’ossigeno è crollata, sono sceso a 87, poi 86, avevo le bombole dell’ossigeno a casa, è arrivata a 83, non mi reggevo nemmeno in piedi e mi hanno portato qui. Ho una polmonite forte".

Pozzato ha poi proseguito affermando: "Senti chi dice che il Covid sembra una ca..ata, ma quando lo prendi capisci che non lo è per niente. Io sono sempre stato sano, non mi sono mai preso nulla, ma questo Covid mi ha buttato a terra. Sono attaccato all’ossigeno per farmi aprire i bronchi, ma se peggioro mi mettono la maschera".

"Perché non mi ero vaccinato prima? Perché mi sono sempre sentito forte, sono stato in mezzo a gente che aveva fatto il Covid e non mi era mai successo niente, e perché ero sempre a tutta con le corse, e avevo deciso di farlo dopo. Sono stato un cogl...ne, e ora mi sono preso una bella batosta”, conclude Pozzato.

La carriera sportiva di Filippo Pozzato

Filippo Pozzato è nato il 10 settembre 1981 a Sandrigo, in provincia di Vicenza.

Nella sua carriera ciclistica professionistica ha raccolto molte vittorie importanti, come la Milano-Sanremo del 2006, una tappa al Giro d'Italia e due tappe del Tour de France. Nel 2003 riuscì a vincere anche la Tirreno-Adriatico e nel 2009 ha conquistato il tricolore al Campionato nazionale italiano su strada e il Giro del Veneto.

Nel 1998, quando era fra gli juniores, ha conquistato un argento (nella prova in linea) e un bronzo (nella cronometro) ai Mondiali di Valkenburg. Attualmente invece Pozzato è organizzatore di corse ciclistiche.